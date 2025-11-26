Lauffener Weingärtner: Weihnachtsmarkt zuhause

Die Lauffener Weingärtner ­bringen mit ihrem roten Winzerglühwein und dem weißen ­Winterglühwein festliche ­Stimmung ins Haus und in die Gläser.

Festliche Weihnachtsmarktstimmung mit einer dampfenden Tasse Glühwein – und das ohne das eigene Haus zu verlassen. Das wollen die Lauffener Weingärtner mit ihrem roten Winzerglühwein sowie dem weißen Winterglühwein erreichen. »Es muss ja nicht jedes Wochenende der Ausflug in die Kälte nach draußen sein, man kann sich auch schöne Tage zuhause machen«, ist Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Lauffener Weingärtner e.G, überzeugt. An dem gewohnt hohen Qualitätsstandard der Ideenschmiede aus Lauffen ändert sich dabei nichts. Kopp verspricht: »Wir machen Glühwein, wie er sein soll.« Beide Sorten stehen für schwäbische Handwerkskunst und Weinkultur, wie man sie schmeckt – regional, charaktervoll und mit viel Liebe gemacht. Der rote Winzerglühwein überzeugt mit fruchtiger Tiefe, feinen Gewürznoten und vollem Körper – ein Klassiker für alle, die es kräftig und aromatisch mögen. »In seinem Bereich gehört unser Winterglühwein zu den Marktführern«, freut sich Kopp. Der weiße Winterglühwein bringt frische Akzente ins Spiel: fruchtig, duftig und mit harmonischer Süße, die perfekt in die kalte Jahreszeit passt. Besonders geeignet sei die weiße Variante für Glühweinfreunde, die es gerne etwas trockener mögen.

Schon seit Jahrhunderten begleitet der Glüchwein die Menschen durch die kalte Jahreszeit – als wärmender Genuss, als Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt oder als Symbol für Geselligkeit und Lebensfreude. Dieses Gefühl wollen die Lauffener Weingärtner fortsetzen und gleichzeitig ein Zeichen für gemütliche, gemeinsame Winterabende setzen. Und das mit Erfolg: Der Lauffener Glühwein zählt seit Jahren schon zu einem der beliebtesten in der Region. Marian Kopp führt das auf die hohe Qualität und die regionale Herkunft zurück: »Was bei uns in die Flaschen gefüllt wird, ist kein Billigprodukt, sondern ehrliche Handarbeit – und das schmeckt man auch. So holt man sich den Weihnachtsmarkt direkt nach Hause.«

Lauffener Weingärtner eG

Im Brühl 48, 74348 Lauffen

www.lauffener-­lesestoff.de

www.lauffener-wein.de