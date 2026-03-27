Lauffener Weintage 2026 (18. bis 20.4.26)

Die Lauffener Weintage sind im Laufe der Jahre zu einem wichtigen gesellschaftlichen Event in der Stadt geworden. Hier können sich Familien, Freunde und Bekannte in geselliger Runde treffen, aber auch wildfremde Menschen bei einem Glas Wein kennenlernen und schöne Stunden gemeinsam verbringen. Die Besucher kommen inzwischen aus ganz Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern. »An allen drei Festtagen können nicht nur unsere herausragenden Weine verkostet werden, es ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt«, erklärt der Geschäftsführende Vorstand der Lauffener Weingärtner eG Marian Kopp.

Sa. 18. bis Mo. 20. April, (Sa. große Landjugend-Party) Lauffener Weingärtner eG, Lauffen am ­Neckar, www.lauffener-wein.de