Life Hacks: Bier kühlen

25 Grad im Schatten und die besten Freunde haben sich spontan angekündigt? Dann muss das Bier natürlich schön gekühlt sein – die optimale Trinktemperatur liegt je nach Sorte schließlich bei 5 bis 8 Grad. Doch was, wenn ihr vergessen habt, genügend Bier kaltzustellen? Keine Panik! Auf dem Dinkelacker Bierblog findet ihr drei coole Hacks, wie ihr euer Bier in wenigen Minuten perfekt gekühlt serviert!

× Erweitern Foto: Familienbrauerei Dinkelacker Eimer Dinkelacker Privat Export in der Turbo-Kühlung - mit dem Salz-Trick kühlt ihr euer Lieblingsgetränk in etwa 6 Minuten von 25 auf 8 Grad runter.

Tipp 1: Trinkfertig in nur 6 Minuten – mit dem Salz-Trick

Mit Salz kühlen? Das geht tatsächlich: In nur sechs Minuten reduziert ihr die Temperatur eures Bieres von sommerlichen 25 auf kühle 8 Grad. Alles, was ihr braucht sind kaltes Wasser, Eis und Salz in gleichen Teilen – und einen großen Eimer. Und so einfach geht’s: Schüttet die Zutaten in den Eimer, verrührt diese Turbo-Kältemischung gut und stellt dann die Bierflaschen hinein. Dann heißt es: ca. 6 Minuten abwarten! Aber nicht zu lange warten, denn durch das Salz schmilzt das Eis und das Wasser kühlt ganz besonders schnell ab – kälter, als es ohne Salz überhaupt werden kann. Eine reine Mischung aus Eiswürfeln und Wasser kann keine Temperatur unter null Grad erreichen – fügt man aber den Turbo Salz dazu, wird diese Kältemischung bis zu minus 20 Grad kalt. So wird das Bier super schnell gekühlt. Achtet daher darauf, die Flaschen rechtzeitig nach ca. 5 Minuten wieder rauszunehmen, sonst können sie platzen.

× Erweitern Foto: Adobe Stock Flasche Tuch Und jetzt ab in die Kühlung: In ein feuchtes Tuch gewickelt kühlt die Bierflasche im Gefrierfach gleich viel schneller.

2. Tipp: Für Extra-Kälte im Gefrierfach: feuchte Tücher

Ein weiterer super Trick, wenn ihr euer Bier richtig schnell kalt haben wollt, aber leider keine Eiswürfel zur Verfügung habt: nasse Wickel. Ihr braucht dafür nur ein Papiertuch oder ein Stück Stoff (zum Beispiel ein Geschirrtuch), Wasser und natürlich ein Gefrierfach. Wickelt die Bierflaschen in das Tuch oder den Stoff ein und befeuchtet dieses anschließend mit Wasser. Dann ab damit ins Gefrierfach! Wie bei unserem Salz-Trick machen wir uns auch hier einen physikalischen Effekt zunutze: Indem die Kälte dem feuchten Tuch/Stoff die Feuchtigkeit entzieht, sinkt die Temperatur der Flasche – und das schneller als im trockenen Zustand. Was im Kühlschrank mehrere Stunden dauert, braucht so im Gefrierfach nur knapp 15 Minuten. Und na klar: Rausholen nicht vergessen, sonst habt ihr „Eiszapfen-Bier“.

× Erweitern Foto: Adobe Stock Trockeneis Trockeneis sorgt für coole Effekte – auch optisch.

3. Tipp: Eiskalter Wow-Effekt: Trockeneis

Ein echter Cooling-Booster ist Trockeneis, das lohnt sich, wenn ihr eine richtig große Party plant und etwas zeitlichen Vorlauf habt - ihr könnt es z.B. über einen Gashändler beziehen. Wie der Name schon verrät, besteht Trockeneis im Gegensatz zu herkömmlichem Eis nicht aus Wasser, sondern aus Kohlenstoffdioxid. Es kann bis zu eisigen minus 50 Grad kalt werden und sorgt somit für einen Kühleffekt in wenigen Minuten. Aber Achtung: Die extreme Kälte kann für Verbrennungen auf der Haut sorgen. Ihr solltet das Trockeneis also wirklich nur zum Flaschenkühlen nutzen und dazu in einen sicheren Behälter geben. Keinesfalls solltet ihr es mit der bloßen Hand anfassen oder gar in den Mund nehmen! Nebenbei sieht es noch beeindruckend aus, wenn das Eis verdampft und sorgt so für coole Partystimmung.

× Erweitern Foto: Familienbrauerei Dinkelacker Bierkühler Ergebnis Sieht gut aus, ist praktisch und lässt sich ganz einfach selbst machen: Die Schwaben Bräu Sitzgruppe mit integriertem Bierkühler.

Mehr Tipps für eine coole Sommerparty

Apropos Partystimmung: Weitere Tipps und Rezepte für die perfekte Party gibt’s auf dem Dinkelacker Bierblog, zum Beispiel im Beitrag „Grillen und Bier“. Auch Ideen, wie ihr den Sommer im Ländle verbringen und euer gekühltes Lieblingsbier stilvoll servieren könnt, gibt’s da für euch – mit einer Anleitung für eine Sitzgruppe mit integriertem Bierkühler. Die zu bauen dauert natürlich etwas länger als euer Bier mit den hier genannten Life Hacks runterzukühlen. Viel Spaß damit und: Prost!