Metzgerei Geiger – Geiger startet die Grillsaison

Alle, die auf der Suche nach regionalem Grill-Genuss sind, finden bei Geiger – so isst Heilbronn garantiert das Richtige. Seit Juni 2020 ist Geiger ein Muss für Feinschmecker in Heilbronn. Das Team punktet mit frischem Mittagstisch, regionalen Spezialitäten und spannenden Events. »Unser Brunch war nach nur 10 Minuten komplett ausgebucht. Die Freude ist umso größer, wenn wir hoffentlich bald wieder auftischen dürfen«, so Geschäftsführer und Fleischsommelier Christian Geiger.

Kunden können täglich aus drei frischen, regionalen Mittagsmenüs wählen.

Das Konzept der drei Brüder steht für ein vielseitiges Angebot an Wurst- und Fleischspezialitäten von hoher Qualität. Besonderes Highlight sind die Dry Aged Produkte und Special Cuts, die vor Ort in großen Kühlschränken reifen. Alle Produkte stammen aus handwerklicher Herstellung der eigenen Metzgerei. »Wir arbeiten Hand in Hand mit regionalen Partnern zusammen und kennen die Herkunft unserer Produkte. Das zeichnet uns aus«, betont Dennis Geiger.

Neben der Frischetheke mit reichhaltigem Angebot an Salaten, Beilagen und Antipasti aus eigener Herstellung lässt auch das Käsesortiment keine Wünsche offen. Heimische Biere, Weine und Spirituosen machen den Einkauf perfekt. Passend zur Grillsaison stellt BlackBull – Hersteller exklusiver Grills und Outdoorküchen, 100% Handmade in Deutschland – als neuer Partner seine Produkte bei Geiger aus. Wer jetzt neugierig und hungrig geworden ist kommt vorbei! Und wer es bequem mag bestellt per App und lässt sich seine Wunschprodukte nach Hause liefern.

Metzgerei Geiger GmbH

Kaiserstraße 34, 74072 Heilbronn

Fon: 07133-21400

www.so-isst-heilbronn.de