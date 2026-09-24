Natur-Erlebnisse und Genuss-Highlights bei den Bad Mergentheimer Wildwochen, 03.10.26

Der Bad Mergentheimer Genuss-Herbst feiert ein kleines Jubiläum: Zum 10. Mal startet die Kurstadt am Samstag, 3. Oktober, ihre Wildwochen. Dabei geht es um mehr als gutes Essen und erlesene Weine: Heimische Erzeugnisse bilden den Mittel- und Ausgangspunkt eines herbstlichen Veranstaltungs-Feuerwerks. Für das große Angebot an vielfältigen und hochwertigen Wild-Gerichten ist Bad Mergentheim bekannt. Das Wildfleisch kommt aus den umliegenden Wäldern und ist damit regional im besten Sinne. Vor allem im Zusammenspiel mit weiteren heimischen Produkten, die die Gegend zu bieten hat: Weine, Bier, edle Streuobstwiesen-Brände, aromatische Pilze und vieles mehr. Der goldene Herbst – traditionell die Hoch-Zeit kulinarischer Schmankerl – bildet den perfekten Rahmen für diese Genüsse. Die Wildwochen 2026 starten am 3. Oktober und enden am 8. November. In mehr als einem Dutzend Restaurants der Stadt kommen die schmackhaften Wildgerichte auf den Tisch: von Hirschgulasch über Rehbraten bis hin zur Wildschwein-Bratwurst. Die Wildwochen stehen aber auch dafür, Natur und Kulinarik gemeinsam zu entdecken. Bunte Farben und schönes Licht locken im Herbst ohnehin nach draußen. Typischerweise gehören dazu Weinausschank in der Innenstadt, Wanderungen, Spaziergänge, informative Exkursionen in die Natur und spannende Angebote heimischer Vereine. Alle Informationen rund um die Wildwochen, die Veranstaltungs-Termine und Anmeldung bündelt ein Flyer, der an vielen Stellen im Stadtgebiet sowie in der Tourist Information und online unter www.bad-mergentheim.de erhältlich ist.

Sa. 3. Oktober bis So. 8. November, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de