Natur, Kultur und Kulinarik – Fisch-Erntewoche in Dinkelsbühl, 31.10. bis 08.11.26

Wenn die Tage kürzer werden, die ersten Herbstnebel durch die Täler ziehen, freuen sich Fischliebhaber auf besondere Leckerbissen: In den Monaten mit »r« im Namen ist Erntezeit für den »Dinkelsbühler Karpfen«. Das Abfischen der Weiher in der Fisch-Erntewoche ist zu einem beliebten Fest in und um Dinkelsbühl geworden. Dieses wird von einem bunten Rahmenprogramm begleitet. Teichwirtschaft gibt es in Dinkelsbühl seit einem Jahrtausend. Sie hat die idyllische Weiher- und Flusslandschaft der Umgebung geformt: So viele Weiher wie es Tage im Jahr gibt, sollen es einst auf dem Territorium der Reichsstadt gewesen sein. Heute umsäumen noch etwa 120 Fischteiche und naturnahe Bäche in schillernder Kette die Stadt an der Wörnitz. Während der Fisch-Erntewoche lockt die ganze Woche über ein Fischmarkt mit regionalem frischem Fisch und kleinen Snacks. Eine neu angelegte, fantasievoll geschmückte Schauteichanlage auf dem Altrathausplatz mit größeren Exemplaren heimischer Fische begeistert große und kleine Besucher. Am ersten Wochenende findet am 31. Oktober und 1. November der »KuHaWe im HdG« statt. Zahlreiche Aussteller präsentieren beim Kunsthandwerkermarkt im Haus der Geschichte bei freiem Eintritt ihre kunstvollen, hochwertigen Produkte und handwerklichen Unikate. Am 7. November findet bereits zum zehnten Mal die Lange Kulturnacht statt. Kulturinteressierte, Genießer und Nachtschwärmer erwartet bei freiem Eintritt ein einzigartiger Mix aus Kunst, Musik, Film, Literatur, Kulinarischem und Performance. Den Abschluss bilden am 8. November der Martini-Jahrmarkt und die Regionaltage im Haus der Geschichte.

Sa. 31. Oktober bis So 8. November, Dinkelsbühl, www.dinkelsbuehl.de