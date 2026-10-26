Natur, Kultur und Kulinarik zur Fisch-Erntewoche in Dinkelsbühl, 31.10. bis 08.11.26

Wenn die Tage kürzer werden, die ersten Herbst-nebel durch die Täler ziehen, freuen sich Fischliebhaber auf besondere Leckerbissen: In den Monaten mit »r« im Namen ist Erntezeit für den Karpfen, genauer für den »Dinkelsbühler Karpfen«. Das Ab-­fischen der Weiher in der Fisch-Erntewoche ist zu einem beliebten Fest in und um Dinkelsbühl geworden. Dieses wird vom 31. Oktober bis 8. November mit einem bunten Rahmenprogramm begleitet.

Teichwirtschaft gibt es in Dinkelsbühl seit einem Jahrtausend. Sie hat die idyllische Weiher- und Flusslandschaft der Umgebung geformt: So viele Weiher wie es Tage im Jahr gibt, sollen es einst auf dem Territorium der Reichsstadt gewesen sein. Heute umsäumen noch etwa 120 Fischteiche und naturnahe Bäche in schillernder Kette die Stadt an der Wörnitz. Am Dienstag und Freitag wurde schon im Mittelalter ein Fischmarkt abgehalten und auch den Karpfen kannte man schon – 1341 ist von ihm die Rede. Nach dieser Tradition wird es die ganze Woche über einen Fischmarkt mit regionalem Frischfisch und frisch zubereiteten Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch geben. Die Fisch-Ernte lockt in dieser Woche natürlich auch die Liebhaber dieser gesunden und schmackhaften Lebensmittel in die Region. Denn neben dem Karpfen wachsen auch Waller, Hecht, Schleie, Zander und Stör in den Gewässern heran. Täglich findet auf dem Altrathausplatz ein Fisch-Markt statt.

Eine angelegte, fantasievoll geschmückte Schauteichanlage auf dem Altrathausplatz mit größeren Exemplaren heimischer Fische begeistert große und kleine Besucher. Die Fisch-Erntewoche wird durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm abgerundet. Natur und Kulinarik trifft dabei auf Kultur. Zum Auftakt der Fisch-Erntewoche findet am 31. Oktober und 1. November der Kunsthandwerkermarkt im Haus der Geschichte statt.

Am zweiten Wochenende wartet ein weiterer kultureller Höhepunkt auf die Besucher. Bereits zum zehnten Mal findet am Samstag, 7. November die Lange Kulturnacht statt. Unter dem Motto »Es ist, was es ist, sagt die Liebe.« können an diesem Abend kostenfrei Konzerte und Lesungen, Vorträge und Filmvorführungen besucht werden. Abgerundet wird die Fisch-Erntewoche am 8. November mit dem Martini-Jahrmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag sowie dem Regionaltag im Haus der Geschichte. Ergänzt wird die Fisch-Erntewoche durch ein vielfältiges Führungsangebot durch die historische Altstadt. Der Bedeutung der Fisch-Erntewoche geht die Themenführung »Die Dinkelsbühler Blau-­sieder« nach, bei der es auch eine kulinarische Kostprobe geben wird. Für die ganze Familie locken die geführten Rundgänge zur Fisch-Erntewoche. Als Besonderheit kann man auch den Teichwirten bei ihrer Arbeit zusehen und dem Abfischen der Weiher beiwohnen.

Highlights:

Sa. 31. Oktober und So. 1. November: Kunsthandwerkermarkt im Haus der Geschichte

Sa. 7. November: Lange Kulturnacht

So. 8. November: Martini-Jahrmarkt

Fisch-Erntewoche, Sa. 31. Oktober bis So. 8. November, Dinkelsbühl, www.dinkelsbuehl.de