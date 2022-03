Neueröffnung MAURITIUS in Zuffenhausen

In Stuttgart Zuffenhausen geht es ab sofort richtig heiß her: Seit dem 28.02.2022 hat in den traumhaften Räumlichkeiten des ehemaligen DADA´s am Bahnhof Zuffenhausen eine neue Filiale des Mauritius eröffnet!

Mit der Neueröffnung in Stuttgart-Zuffenhausen schlägt das Mauritius ein weiteres Kapitel in seiner Erfolgsgeschichte auf: 1994 eröffnete das Stammhaus in der Stuttgarter City, das mit seinem liebevollen Bar-Restaurant-Lounge-Konzept, dem lockeren Strand-Feeling und der rekordverdächtigen Cocktail-Auswahl schnell über Stuttgarts Grenzen hinaus bekannt wurde. Der Erfolg zeigte vor allem eines: Der Bedarf an qualitativen Hangouts für alle Menschen und Altersklassen, die das ganze Jahr über den Sommer in die Stadt holen, ist enorm. Und so entschieden sich die Gründer, die drei Brüder Bari, Mate und Tomas Eres, 2010 das erste Mauritius Franchise-Unternehmen in Stuttgart-Feuerbach zu eröffnen. Seitdem sind in nur zehn Jahren in ganz Süddeutschland zahlreiche Ableger hinzugekommen.

Für die sommerliche Stimmung sorgen neben der Location geschmackvolle Loungemöbel, kreative Design Objekte, farbenfrohe Akzente und ein einladend moderner Stil im Beachhouse-Look. Dazu gibt es eine kulinarische Rundumversorgung mit riesiger Cocktail-Auswahl, knackigen Salaten, gesunden Superfoods, krossen Pizzen und eigenen Beachfood-Kreationen. Dazu spürt das Mauritius-Team stets neue Food-Trends auf, und verwandelt sie in Mauri-Lieblinge – so wie zum Beispiel die Mauri-Bowl voller Superfoods. Mit diesem Wohlfühl-Konzept garantiert das Mauritius ein einmaliges Sommer-Gastro-Erlebnis für alle, die mit ihren Freunden eine gute Zeit erleben möchten.