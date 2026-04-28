Premiere der Street Food Meile Heilbronn: Ein voller Erfolg

Vom 24. bis 26. April wurde aus dem Parkplatz des Selgros-Geländes im Industriegebiet von Heilbronn eine lebendige Street-Food-Meile. Das Wochenende stand ganz im Zeichen internationaler Kulinarik mit entspannter Festivalatmosphäre und einem vielfältigen Rahmenprogramm.

Bereits am Freitagabend eröffnete das Event mit einem regen Besucherandrang. Der freie Eintritt sowie das frühlingshafte Wetter lockten zahlreiche Gäste an, die sich durch das breite Angebot probieren wollten. Insgesamt präsentierten rund 20 Foodtrucks und Stände Spezialitäten aus verschiedenen Ländern und boten damit eine kulinarische „Weltreise“ direkt vor der Haustür. Neben Klassikern wie Burgern oder Streetfood aus Asien und Mexiko konnten Besucher auch ausgefallenere Gerichte entdecken. Begleitet wurde das gastronomische Angebot von Musik und DJ-Sets, die das Festivalgefühl zusätzlich verstärkten. Der Sonntag stand im Zeichen der Familien. Ein eigenes Kinderprogramm mit Spiel- und Mitmachaktionen machte die Veranstaltung auch für die jüngsten Gäste attraktiv.

Insgesamt kann die erste Street Food Meile in Heilbronn als voller Erfolg gewertet werden. Die Kombination aus internationaler Küche, entspannter Atmosphäre und vielseitigem Programm kam bei den Besuchern gut an. Das Event hat gezeigt, dass solche kulinarischen Festivals auch abseits klassischer Innenstadtlagen funktionieren und das Potenzial haben, sich als feste Größe im Heilbronner Veranstaltungskalender zu etablieren.

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