Neue Spielzeit im Radio Ton Gourmet Palast Heilbronn

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit öffnet der Radio Ton Gourmet Palast am 6. Dezember zum sechsten Mal die Flügeltüren des glamourösen Spiegelzelts.

Auch in diesem Jahr gibt es dort wieder kulinarische Highlights gepaart mit einem Showprogramm der Superlative: Vier regionale Sterneköche sorgen mit einem exklusiven 4-Gänge Gourmet Menü für ein kulinarisches Feuerwerk, dazu wird erneut ein internationales & hochkarätiges Ensemble aus vielen Spitzenartisten geboten. Weltbeste Akrobatik, Gesang mit gefühlvoller Powerstimme, glamouröse Tanzdarbietungen und der italienische Meister der Magie – das und noch viel mehr wird die Besucher in diesem Jahr absolut begeistern. So viel können die Veranstalter bereits jetzt versprechen: In dieser Saison wird es spektakulärer denn je!

Radio Ton Gourmet Palast, Fr. 6. Dezember 2019 bis So. 12. Januar 2020, Im Neckargarten 4, 74078 Heilbronn, Fon: 07131-650565, www.gourmetpalast.de