Restaurant Fermata auf Schloss Kapfenburg: So schmeckt der Sommer

Im Restaurant Fermata trifft schwäbische Küche auf die Cucina Italiana. Seit 2023 stehen mit Küchenchef Roland Vaas und Fabio Gianonne ein Schwabe und ein Neapolitaner am Herd. Hausgemachte Spezialitäten, handwerkliche Qualität, Kreativität und Liebe zum Detail prägen die Küche. Auf der Speisekarte finden sich etwa gratinierte Polenta zum Ratatouille oder Saltimbocca mit Safranrisotto. Im Sommer ergänzt mit Pasta e Ceci ein veganes Highlight die Karte. Neben der regulären Speisekarte gibt es eine Kinderkarte, die gleichzeitig ein Mal- und Rätselheft ist – ein Zeichen dafür, dass alle Generationen willkommen sind. Entsprechend vielfältig ist auch das vegetarische und vegane Angebot, damit gemeinsames Essen für alle zum Erlebnis wird. Moderne Gastronomie bedeutet hier auch bewusste Zutatenwahl: frisch, saisonal und regional. Das Fleisch stammt etwa von der Metzgerei Uhl in Lauchheim. Schnäpse und Liköre werden auf dem Schloss gebrannt, die Hausweine kommen vom Weingut Graf von Bentzel-Sturmfeder. Auch im Restaurant sind Musik und Kultur präsent und eng verbunden: Formate wie »Kultur im Restaurant«, »ZeitReisen«, bei denen die Gäste nach einer Schlossführung im Fermata zum dreigängigen Komtur-Menü zusammen kommen, Konzerterlebnisse oder Wine & Dine schaffen besondere Genussmomente. Das Restaurant ist Teil der Stiftung Schloss Kapfenburg, der Gewinn fließt in die allgemeinnützige Arbeit. alh

Restaurant Fermata

ffnungszeiten: Do. bis Sa. 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr, So. 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr,

Ostern, Pfingsten und Weihnachten, 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr,

Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de