Rothenburgs Zsamm – Running Dinner, 27. und 28.02.26

Ran an die Karten für das Running-Dinner von zsamm: Am 27. und 28. Februar führt das Event kulinarisch in vier Gängen durch vier Locations in Rothenburg ob der Tauber: Landwehr-Bräu am Turm, Die Molkerei, Hotel Reichsküchenmeister und Villa Mittermeier heißen die vier Stationen. Unterstützt wird das Team in der Molkerei von der Cocktail-Schmiede Mucho Amor. Die Spielregeln: Nach jedem Gang wechselt man die Station. Start und Ende wird ausgelost. Die Infos bekommt man vorab. Laufgruppen sind gern gesehen. Bei der Buchung sollte unbedingt die Begleitperson angegeben werden, damit man zsamm laufen kann. Beginn des Running Dinners ist jeweils um 18.30 Uhr.

Ein Ticket kostet 99 Euro. Darin enthalten sind die vier vegetarischen Gänge sowie die Getränkebegleitung. Bei der Speisenfolge dreht sich in diesem Jahr alles um die Zutaten Rote Beete, Rosenkohl, Schwarzwurzel und Quitte. Was die einzelnen Küchen hieraus zaubern? Einfach überraschen lassen. Final bittet die Molkerei bei Cocktail und Nachtisch zum gemeinsamen Ausklang. Und Musik gibt’s auch. Wer den oder die Liebste zum Valentinstag überraschen und eine köstliche Auszeit zu zweit schenken möchte, kann unter www.zsamm.rocks direkt die Tickets buchen. wol

Fr. 27. und Sa. 28. Februar, ab 18.30 Uhr, Landwehr-Bräu am Turm, Die Molkerei, Hotel Reichsküchenmeister und Villa Mittermeier, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de, www.zsamm.rocks