Schwäbisches Schlaraffenland: Diese Hochgenüsse sollte jeder kennen

Obwohl die schwäbische Küche als bodenständig gilt, hat sie einige Gaumenfreuden zu bieten. Spezialitäten aus Schwaben umfassen nicht nur eigene Varianten der Eierteigwaren und gehaltvolle Eintöpfe. Auch traditionelle Genuss-Getränke wie Trollinger Rotweine stehen für schwäbische Kulinarik. Welche Spezialitäten sollte man sich bei einem Besuch im Schwabenland nicht entgehen lassen?

So schmeckt das Schwabenland

Die Rezepte des Schwabenlands sind extrem variantenreich. Der karge Boden der Schwäbischen Alb ermöglichte kaum Viehzucht, wodurch sich fast niemand tierische Erzeugnisse leisten konnten. Innereien und einfache Mehlspeisen waren an der Tagesordnung. In Oberschwaben dagegen existierte schon immer eine ertragreiche Viehwirtschaft, die neben Fleisch Milch, Käse und Rahm abwarf. Abgesehen von den landwirtschaftlichen Bedingungen prägten Konfessionen die schwäbische Küche. Der pietistische Teil Alt-Württembergs ernährte sich karg, während im katholisch geprägten Oberschwaben und bayerischen Schwabenland Genuss und üppige Mehlspeisen im Fokus standen. Trotz regionaler Unterschiede gelten einfache, meist deftige Speisen bis heute als Basis der schwäbischen Küche. Zu den bekanntesten zählen:

Saure Kutteln

Schwäbische Maultaschen

Spätzle mit Linsen und Saitenwurst

Maultaschensuppe

Zwiebelrostbraten mit Spätzle

Saure Kutteln

Kratzete

Laubfrosch

Gaisburger Marsch

Schwäbischer Wurst- und Kartoffelsalat

Obwohl diese Gerichte als Arme-Leute-Essen gelten, gibt es im Schwabenland auch edle Genüsse. Weine der Rebsorte Trollinger zum Beispiel, die sich durch fruchtige bis nussig pfeffrige Noten auszeichnen. Genießer-Tipp: So wie zu jedem Gericht eine passende Weinsorte empfohlen wird, gibt es zu jedem Getränk die passende Zigarre, um ein abgerundetes Genusserlebnis zu schaffen. Welche Zigarrenaromen am besten passen, hängt von den Geschmacksnoten ab, die man betonen möchte. Zum Trollinger passen beispielsweise mittelstarke Romeo y Julietas. Die kubanischen Zigarren unterstützen den einzigartigen Geschmack des schwäbischen Nationalgetränks mit ihren fruchtigen bis nussig-holzigen Aromen.

Das sind die drei bekanntesten Gerichte aus dem Schwabenland

Wer Urlaub im Schwabenland macht, sollte bei kulinarischen Stadtführungen durch Orte wie Schwäbisch Hall zumindest die folgenden Speisen probieren:

1. Maultaschen

Maultaschensuppe

Als bekannteste und mittlerweile sogar lizensierte Spezialität des Schwabenlands sind die Maultaschen wegen ihres Variantenreichtums etwas für jeden Geschmack. Mit herzhafter Füllung aus Spinat, Zwiebeln und Fleisch waren sie laut einer Legende bei Mönchen beliebt, die das Fleischverbot umgehen wollten. Daher tragen den Kosenamen Herrgottsbscheißerle. Die Einlage lässt sich in kräftiger Rinderbrühe kochen oder mit gerösteten Zwiebeln schmälzen. Auch mit Eiern angebratene Füllungen sind beliebt.

Eine der bekanntesten Maultaschen-Speisen aus dem Schwabenland ist die Maultaschen-Suppe – eine kräftige Brühe. Dazu reicht man schwäbischen Kartoffelsalat mit feingehackten Zwiebeln und Kräutern wie Petersilie.

2. Spätzle

Spätzle gibt es auch außerhalb Württembergs, wo man sie zu saucenreicher Fleischküche und als Eigengerichte zubereitet. Im Württembergischen besteht ihr Teig aus Mehl, Wasser und Eiern. Zusätzlich finden manchmal Zutaten wie Spinat hinein. Den zähflüssigen Teig verarbeitet man zu schmalen Streifen und schabt ihn von einem Spätzlebrett in heißes Wasser. Nach dem Kochen schwenkt man die fertigen Spätzle in Butter. Angebratene Semmelbrösel und geröstete Zwiebeln dienen als Garnitur. Um sie in Kässpätzle zu verwandeln, schichtet man sie mit angebratenen Zwiebelringen in eine ofenfeste Form und überbackt sie.

Ein wirklich schwäbisches Spätzle-Gericht sind Linsen und Saitenwürste mit Spätzle. Die Linsen werden weichgekocht und mit Essig angesäuert. Als Fleischbeigabe können statt den Saitenwürsten auch geräucherte Speck-Streifen dienen.

3. Gaisburger Marsch

Als Gaisburger Marsch kennen Schwaben einen kräftigen Eintopf aus gewürfeltem Ochsenfleisch, Spätzle und Kartoffeln. Darüber streut man in Butter gebratene Zwiebeln. Im 19. Jahrhundert entstand der Eintopf im Stuttgarter Stadtteil Gaisburg und sollte hungrige Soldaten stärken. Laut der Legende nahmen auch weit entfernt stationierte Soldaten den Marsch nach Stuttgart in Kauf, um das Gericht zu probieren.

Schwäbische Fleischgerichte sind selten. Trotzdem lohnt es sich, zumindest Saure Kutteln zu probieren. In Streifen geschnittene Pansen dünstet man zur Zubereitung in Mehlschwitze und gibt Essig oder Wein hinzu.