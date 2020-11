Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Konzepte. Um einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der regionalen Gastronomie und des örtlichen Vereinslebens zu leisten, hat das Weingut Albrecht Schwegler aus Korb „Schwegler and Friends“ ins Leben gerufen.

In diesem Rahmen stellt das Weingut der Gastronomie seine bestehenden Soft- und Hardwaremöglichkeiten zur Verfügung: So kann z.B. Essen zum Mitnehmen online über den Web-Shop des Weinguts bestellt werden; zur sicheren Abholung – immer samstags 10 bis 15 Uhr – wurde im Hof eine Außenverkaufsstelle eingerichtet. Die angebotenen Speisen der teilnehmenden Gastronomiebetriebe können tagesaktuell unter www.albrecht-schwegler.de/kollektion eingesehen und bestellt werden (bis spätestens am Vortag). Am Samstag, 14. November, gibt es Tafelspitz vom Weiderind mit Meerrettich-Sauce, Wurzelgemüse und Salzkartoffeln von den Brunnenstuben aus Waiblingen. Zusätzlich können Kürbiscremesuppe, Rinderkraftbrühe oder Apfelmus aus dem Glas mitgenommen werden.

Aaron Schwegler betrachtet „Schwegler and Friends“ für sich als Non-Profit- Aktion. Für teilnehmende Gastronomiebetriebe gilt jedoch, dass 10% der über die Plattform erzielten Umsätze für karitative Zwecke gespendet werden. Und das Weingut wird die Spendensumme nach Abschluss der Aktion noch einmal verdoppeln. Zusätzlich möchte das Weingut den Vereinen vor Ort einen besonderen Service anbieten. Unter dem Motto „Wein statt Socken und Krawatten“ soll 10% der durch deren Mitglieder getätigten Einkaufssumme zum Ende des Jahres an die entsprechenden Vereine gespendet werden.

Aaron Schwegler und seine Familie sehen „Schwegler and Friends" als offenes Konzept – alle Gastronomiebetriebe und Vereine in der Umgebung sind eingeladen mitzumachen. Zudem ist man für weitere Ideen offen und gesprächsbereit. Wer Interesse hat, kann gerne eine Mail an weingut@albrecht-schwegler.de schreiben.

Weingut Albrecht Schwegler

Steinstraße 37, 71404 Korb, Tel: 07151 – 304 01 37, Mobil 0176 – 811 186 52 Weingut@albrecht-schwegler.de www.albrecht-schwegler.de