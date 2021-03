So wird man zum Chef am BBQ!

Ganz neu im »Grauer Center« sind die exclusiven Schneidbretter – Made in Kusterdingen erhältlich. Das ca. 55cm x 25cm große und 26mm dicke Schneidbrett ist in den vier verschiedenen edlen Hölzern Akazie, Eiche, Wallnuss und Wildkirsche zu erstehen. Eine Messingöse mit Lederband im Griff erleichtert das Aufhängen. Des Weiteren können die Schneidbretter individuell mit Name, Logo oder einem Schriftzug gelasert werden. So wird jedes einzelne Schneidbrett zu einem echten Unikat, mit seinem ganz besonderen Charme. Natürlich sind die Schneidebretter auch ein sehr besonderes Geschenk für alle Kunden, Freunde, Mitarbeiter oder einfach für sich selbst. Egal, wer am Ende der stolze Besitzer ist, mit diesem Schneidbrett wird er zum »Chef« am BBQ! Erhältlich sind die in echter Handarbeit gefertigten Bretter ab 84,90 Euro.

Alle Infos zu den Brettern gibt es hier.