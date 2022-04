Street Food Festival Heilbronn vom 23. bis 24. April 2022

Mit altbewährten Klassikern, aber vor allem vielen neuen außergewöhnlichen Gerichten geht am 23. und 24. April das Heilbronner Street Food Festival im Wertwiesenpark in die zehnte Runde. Mehr als 100 verschiedene Gerichte aus 14 Ländern und 4 Kontinenten bieten einen Gaumenschmaus der Extraklasse. Der Eintritt beträgt drei Euro für beide Tage. Geöffnet hat das Festival jeweils von 12 bis 21 Uhr.

Die Besucher erwartet auch dieses Mal eine breite Facette an Speisen aus aller Welt. Wer es besonders außergewöhnlich mag, kann sich auf karibischen Reissalat mit Mango in einer halben Ananas oder Piadina´s in verschiedenen Variationen sowohl Vegan als auch mit extra viel Käse oder knusprig gebratenes Fleisch freuen. Freunde der asiatischen Küche finden syrische Spezialitäten wie ein Falafel Wrap, Shishtawook oder einem Halloumi Wrap sowie die vietnamesischen National-Streetfood-Gerichte Bao Burger, Sommerrollen und Banh Mi. Spektakulär wird es bei einer Nachotüte mit ausgewählten Toppings wie Hackfleisch, Hähnchenfleisch, Bacon, Chili oder Mais. Nicht fehlen würden dazu die allseits beliebten Klassiker: Vom Känguru-Burger über Gourmet-Büffel-Burger, Maultaschen, Hot-Dogs bis hin zu Pulled Turkey vom Riesensmoker ist alles dabei, was ein Feinschmeckerherz höher schlagen lässt.

An Vegetarier und Veganer ist natürlich ebenfalls gedacht: Wraps, Salate und viele andere vegane und vegetarische Speisevarianten werden an mehreren Ständen angeboten. Wer eher Lust auf süße Küche hat, kommt auch nicht zu kurz. Crepes, Poffertjes, Langos, Donuts oder süße Chiaccere di Carnevale, ein klassisches italienisches Karnevalsgebäck frittiert und mit Schokolade und Puderzucker bestreut, runden das Angebot ab.

Geöffnet hat das Festival an beiden Tagen von 12 bis 21 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es rund um den Wertwiesenpark am Freibad Neckarhalde, auf der Theresienwiese und der Badstraße. Der Eintritt kostet für das gesamte Wochenende drei Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Weitere Informationen gibt es auf der Street Food Heilbronn-Facebookseite