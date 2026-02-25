Tag der offenen Tür an der LVWO Weinsberg (29.3.26)

Am 29. März 2026 öffnet die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg von 11 bis 17 Uhr ihre Türen. Besucher erleben, wie Ausbildung, Forschung und Praxis im Wein- und Obstbau zusammenspielen. Rundgänge führen durch die Kellerei und die Brennerei. In den Gewächshäusern geben Fachkräfte Einblicke in aktuelle Versuchs- und Züchtungsprojekte. Im Innenhof präsentiert sich das Staatsweingut Weinsberg, die Vinothek ist ab 13 Uhr geöffnet. Kulinarik, Live-Musik, Ballett sowie Genuss- und Handwerksstände mit regionalen Produkten ergänzen das Programm. Für Kinder gibt es einen Tretschlepper-Parcours.

Tag der offenen Tür, So. 29. März, ab 11 Uhr, LVWO Weinsberg

www.lvwo-weinsberg.de