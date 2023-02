Tag der offenen Tür an der LVWO Weinsberg am 26.3.23

Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO) lädt am Sonntag, 26. März ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Besucher sind eingeladen, vorbeizukommen und Einblicke in die vielseitige Arbeit der LVWO Weinsberg zu erhalten. Man kann Innovatives aus dem Wein- und Obstbau kennenlernen, sich über die Bildungsgänge informieren oder einfach so zum Genießen kulinarischer Spezialitäten in geselliger Atmosphäre kommen.

Im Rahmen von regelmäßigen Kellerführungen erhalten Besucher Einblicke in die Kunst des Weinmachens und lernen modernste Brennereitechnik kennen. Einsichten in die Kulturführung im Wein- und Obstbau sowie Informationen rund um die Züchtungsaktivitäten der LVWO gibt es bei Gewächshausführungen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Bildungsangebot der LVWO näher kennen zu lernen. Dieses umfasst den Studiengang Wein-Technologie-Management (Kooperation mit der DHBW), die Bildungsgänge TechnikerIn für Weinbau und Oenologie, WirtschafterIn im Wein- oder Obstbau sowie die berufsbegleitenden Kurse WeinerlebnisführerIn und Fachkraft für Brennereiwesen.

Im Innenhof sind Besucher dazu eingeladen die Weine des Staatsweinguts Weinsberg und köstliche Speisen zu genießen. Ab 13 Uhr ist zudem die Vinothek des Staatsweinguts geöffnet. Das Programm wird musikalisch von Marcuslife und Ballettaufführungen im Holzfasskeller vom Ballettstudio Brenner ergänzt. Zahlreiche Aussteller wie bspw. Kaffeespezialitäten von coffee consulate, Kuchen der Bäckerei Hönnige, Eis von der Primafila Eismanufaktur, Olivenöl von Carettu sicilianu, Honig der Imkerei Hartmann, Produkte vom Limpurger Rind und Lieblingsstöffle by Karen werden den Tag bereichern. Tretschlepper-Parcours und Weidetiere werden die Kinderherzen erfreuen.

Tag der offenen Tür, So. 26. März. 11 bis 17 Uhr

LVWO Weinsberg, www.lvwo-weinsberg.de