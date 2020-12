Die Luft riecht nach Laubfeuern, die Tage werden kürzer und kälter - was gibt es da Schöneres als eine dampfende Tasse Tee? Zwischen Früchtetee, Matcha, Bubble Tea, Oolong und der Ostfriesenmischung hat sich in Deutschland mittlerweile eine vielfältige Teekultur etabliert.

Innovative Teetrends für den Winter

Tee hat sein leicht angestaubtes Image längst hinter sich gelassen. Stattdessen hat er vor allem in den urbanen Gebieten Deutschlands inzwischen den Ruf, modern und gesund zu sein. Dazu trägt vor allem der "Superfood"-Trend bei: Ingwer, Goji, Spirulina, Moringa oder Kurkuma sowie heimische "Superfrüchte" wie Heidelbeere oder Brombeere geben modernen Teekompositionen eine gesunde Note. Sogar Gemüsetees haben sich rund um vegetarische bzw. vegane Ernährungskonzepte etabliert: Rote Rüben, Brokkoli oder Karotten werden mit Thymian, Ingwer oder Minze gewürzt und ergeben gesunde Teegetränke.

Doch gerade im Herbst und Winter darf Tee nicht nur gesund sein, sondern mit sanfter Süße auch die Seele streicheln. Zitrusnoten wie Limette oder Mandarine liegen ebenso im Trend wie Schokolade, Vanille und Rum. Auch Hanftees sind aktuell sehr beliebt: Ihnen wird eine beruhigende, entspannende und verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt - kurz: Sie sind eine Wohltat bei tristem Herbst- und Winterwetter.

Sind die Deutschen "richtige" Teetrinker?

Damit sind die Deutschen offenbar deutlich kundigere Teetrinker, als viele vielleicht vermuten. Unter Teehändlern kursiert der Spruch, dass es nur zwei Gruppen gibt, die nichts vom Teetrinken verstehen: die Engländer und die Ostfriesen. Denn diese geben Sahne oder Milch in ihren Tee - und das ist eigentlich ein absolutes No-Go. "Ostfriesentee" wird sehr stark, mit einem Schuss Sahne und etwas Kandis getrunken. Damit stehen diese norddeutschen Tee-Urgesteine ebenso auf verlorenem Posten wie die Engländer: Der "London Fog", ein Earl Grey mit Vanille und Lavendel, wird nämlich mit heißer Milch aufgegossen und mit Honig gesüßt.

Son Hoa Nguyen / Pixabay

Tee als gesundes Lebensmittel

Der Trend geht von Tee als Genussmittel hin zu Tee als puristisches Lebensmittel. Vor diesem Hintergrund können insbesondere die klassischen Grün- und Schwarztees punkten. Grüner Tee soll beispielsweise den Cholesterin- und Fettstoffwechsel günstig beeinflussen, freie Radikale binden, das Immunsystem verbessern und gegen Stress wirken. Bei der Zubereitung dieser Tees gilt allerdings: Die Aromen brauchen Zeit und Raum, um sich zu entfalten. Wer besten Teegenuss ohne lange Wartezeit möchte, kann seinen Tee daheim mithilfe eines modernen Wassersystems zubereiten: Es liefert auf Wunsch kochend heißes Wasser direkt aus dem Hahn. Die gesparte Kochzeit wird dann einfach in längeren Genuss investiert.

Auch Matchatee genießt einen guten Ruf: Matchapulver aus gemahlenen Grünteeblättern wird traditionell mit einem Bambusbesen aufgeschäumt. Der Anteil an gesunden Inhaltsstoffen ist in Matchatee etwas höher als in klassischem grünem Tee. Matcha wirkt belebend, erfrischend und gleichzeitig entspannend. Traditionell trinken buddhistische Mönche diesen Tee, um während der Meditation wach zu bleiben. Beim Matcha ist also Purismus angesagt: Zucker hat darin nichts verloren. Matcha Latte und Matcha Shake können jedoch durchaus gesund sein, sofern sie nicht mit tierischer Milch angereichert sind. Denn Milch zerstört die Enzyme des Matcha, auf denen die positive Wirkung des Getränks basiert.

Im Spektrum der puristischen Tees bewegt sich auch der Oolong: Während grüner Tee unfermentiert und schwarzer Tee vollfermentiert ist, wird der Oolong halbfermentiert. Die Fermentierung kann zwischen 15 und 70 Prozent betragen, was sich maßgeblich auf den Geschmack auswirkt. Ein kurz fermentierter Oolong ähnelt geschmacklich grünem Tee und enthält viele gesunde Flavonoide. Er enthält außerdem mehr Koffein als grüner, aber weniger als schwarzer Tee - und gilt als sehr bekömmlich.

Apropos Oolong: Aus Asien schwappte in den letzten Jahren ein weiterer Teetrend nach Europa - der mit Stärkeperlen garnierte "Bubble Tea". Der süße Tee steht regelmäßig wegen seines hohen Zucker- und Koffeingehalts in der Kritik. Zu Recht: Denn die Herstellung von hochwertigem Bubble Tea ist sehr aufwendig, er wird deshalb nur selten angeboten. Er wird eigentlich aus einem guten Oolong gemacht, mit Milch ergänzt und den typischen Tapioka Pearls garniert.