Die besten Restaurants mit schwäbischer Küche in der Region Rems-Murr, Teil 2

Krebenweg 6 6 , 71394 Kernen im Remstal 07151/44236 Website

Am Ortsende von Stetten im Remstal­ findet man das Restaurant Krebenstüble­, die urgemütliche Weinstube mitten in den Weinbergen. Hier steht der Chef noch selbst am Herd und bereitet Gerichte der gehobenen regionalen Küche zu.