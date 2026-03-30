Tradition, Vielfalt und Fan-Liebe – mit Aktionswoche im BÜRGER Merch-Shop

Am 2. April ist Weltmaultaschentag – und für BÜRGER als nationaler Marktführer im Bereich Maultaschen ein ganz besonderer Anlass, die beliebte Kult-Spezialität gebührend zu feiern. Das schwäbische Traditionsunternehmen lädt Maultaschen-Fans im ganzen Land dazu ein, gemeinsam Genuss, Tradition und Vielfalt zu erleben: mit einer Aktionswoche, digitalen Gewinnspielen und einem besonderen Highlight für alle Fans: 25 % Rabatt auf die kleine Plüschmaultasche „Erwin“ im offiziellen BÜRGER Online-Shop – gültig die ganze Woche rund um den Weltmaultaschentag.

Der Weltmaultaschentag wird traditionell am Gründonnerstag begangen – 2026 fällt er auf den 2. April. Gerade rund um Ostern haben Maultaschen einen festen Platz auf dem Speiseplan vieler Familien und stehen wie kaum ein anderes Gericht für schwäbische Genusskultur und gelebte Tradition.

Um ihre Entstehung ranken sich zahlreiche Legenden. Als die bekannteste gilt jene aus dem Kloster Maulbronn: Während der Fastenzeit sollen Zisterziensermönche ein Stück Fleisch erhalten haben, das sie nicht verkommen lassen wollten. Kurzerhand hackten sie es klein, mischten es mit Kräutern und Spinat und versteckten es in Nudelteig – in der Hoffnung, dass der „Herrgott“ das Fleisch darin nicht sehe. So entstanden die schwäbischen „Herrgottsbescheißerle“, deren Name sich aus dem Ort Maulbronn und der typischen Taschenform ableitet.

Maultaschen mit Tradition, Leidenschaft und Kompetenz – seit 1963

Für BÜRGER sind Maultaschen weit mehr als ein Produkt – sie vereinen jahrzehntelange Erfahrung, Familientradition und Innovationsgeist. Bereits 1963 nahm das Unternehmen Maultaschen ins Sortiment auf – damals noch handgefertigt mit rund 1.000 Stück täglich. Heute produziert BÜRGER rund 2,9 Millionen Maultaschen pro Tag. Über alle Geschäftsbereiche hinweg entspricht das einer jährlichen Produktionsmenge von über einer halben Milliarde Maultaschen. Würde man alle jährlich produzierten Maultaschen aneinanderlegen, ergäbe das eine Strecke von 48.000 Kilometern – mehr als einmal um die Erde.

Als Marktführer bietet BÜRGER dem Lebensmitteleinzelhandel aktuell 22 verschiedene Maultaschen-Sorten – von klassisch schwäbisch über vegan, BIO, glutenfrei oder vegetarisch – bis hin zu internationalen Varianten wie der THAI-Maultasche. Ergänzt wird das Portfolio durch unterschiedliche Produktformen – in Kissenform, gerollt oder als Suppenmaultasche – sowie Packungsgrößen von 250 g bis 1.000 g. So verbindet BÜRGER traditionelle Rezepturen mit modernen Ernährungsgewohnheiten und spricht bewusst auch neue, jüngere Zielgruppen an.

„Maultaschen sind für uns nicht einfach nur ein Produkt, sondern ein echtes Stück Heimat und für viele Menschen ein Lieblingsgericht, das Tradition und Genuss verbindet. Rund um den Weltmaultaschentag möchten wir genau dieses Gefühl feiern – mit viel Freude, besonderen Aktionen und natürlich mit der ganzen Vielfalt, die Maultaschen heute bieten“, sagt Andrea Neubert, Abteilungsleitung Marketing bei BÜRGER.

Vom Teller in den Alltag: Der BÜRGER Fan-Shop

Seit Kurzem ist der offizielle BÜRGER Merch-Shop online. Das Sortiment umfasst mittlerweile über 20 Artikel – von trendigen T-Shirts und Hoodies über Caps, Mützen und Trinkflaschen bis hin zu Brotzeitbox, Schneidebrett, Rezeptbuch und natürlich dem beliebten Plüsch-Erwin.

Zum Weltmaultaschentag gibt es ein besonderes Angebot: 25 % Rabatt auf die kleine Plüschmaultasche „Erwin“ (25 cm) im Onlineshop – die ganze Woche lang vom 30.3. bis 5.4. Der Rabattcode lautet WELTMAULTASCHENTAG.

„Wenn Fans unsere Produkte nicht nur genießen, sondern sie auch in ihren Alltag integrieren, ist das für uns das schönste Kompliment. Es zeigt, wie stark unsere Marke emotional verankert ist“, freut sich Andrea Neubert.

Gewinnspiele und Aktionen rund um den Weltmaultaschentag

Begleitend zum Aktionstag startet BÜRGER Gewinnspiele auf Instagram sowie auf TikTok. Auch in den beiden Werksverkäufen an den Standorten Ditzingen und Crailsheim läuft jeweils ein Gewinnspiel für Maultaschen-Fans.

Ob klassisch in der Brühe, gebraten in der Pfanne oder kreativ interpretiert: Maultaschen sind für viele ein echtes Wohlfühlgericht – nicht nur an Gründonnerstag, sondern das ganze Jahr über. Mit dem Welt-maultaschentag feiert BÜRGER deshalb nicht nur eine Spezialität, sondern ein Stück Alltagsliebe, Tradition und moderne Genussvielfalt.

Und wer glaubt, dass Maultaschen nur rund um Ostern ihren großen Auftritt haben, darf gespannt sein: Auch im späten Frühling und Frühsommer wird die Kult-Spezialität im Rahmen der neuen BÜRGER Kampagne noch an vielen Stellen zu entdecken sein.