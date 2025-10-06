Türkische Kulturtage in Heilbronn (11.10.25)

Der Turkish Round Table Club e.V. Heilbronn engagiert sich seit knapp 20 Jahren für Bildung und den Dialog zwischen Kulturen. Das Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und Chancen zu eröffnen.

Mit „Bir Zamanlar Türkiye“ - „Es war einmal in der Türkei“, wird ein einzigartiges Live-Event realisiert, das 60 Jahre türkische Musikgeschichte auf die Bühne bringt – mit Live-Musik, visueller Zeitreise und authentischer Moderation. Die Musik erzählt von Gesellschaft, Emotionen und Identität, während ein exklusives 5-Gänge-Menü von Spitzenkoch Ibrahim Karacan – inspiriert von traditioneller Küche und verfeinert mit moderner Raffinesse – die Epochen kulinarisch begleitet.

*Der gesamte Erlös unterstützt einen guten Zweck.*

M E N U:

Amuse: Menemen

50 Minuten Landei I Grüne Parika I Schalotten

---

Vorspeise: Kuru Fasulye

Weisse Bohnen I Pastirma I Perlzwiebeln

---

Suppe: Sarma

Weinblätter I Parmak Börek I Tomatenbutter

---

Zwischengang: Balik Ekmek

Makrele I Zitrone I Weissbrot

---

Hauptgang: Kumpir

Rinderfilet I Grillgemüse I Kartoffelchips

---

Dessert: Magnolia

Brombeeren I Butterkekse I Pistazien

---

Petit Fours: Findik

Haselnusscreme I Callebaut Schokolade I Crunch

**Unverträglichkeiten sowie individuelle Wünsche werden gerne unter 07131-59220 oder cindy@altes-theater-heilbronn.de berücksichtigt.**