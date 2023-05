Vaihinger Löwe geht nach Österreich

Das österreichische Weingut Hufnagel aus Neckenmarkt im Mittelburgenland erzielt den Gesamtsieg beim 31. Internationalen Lemberger-Preis "Vaihinger Löwe". Weingut Schwarz und Collegium Wirtemberg, beide aus Stuttgart in Württemberg, teilen sich den Landessieg Deutschland und in der Gesamtplatzierung den 3. Rang.

Seit dem Jahr 2019 ist der Vaihinger Löwe nicht nur bei deutschen Winzern heiß begehrt, sondern auch internationale Erzeuger haben ein Auge auf ihn geworfen. Die Qualitäten aller Weine liegen sehr eng beieinander, doch scheint die österreichische Weinstilistik der Jury etwas mehr zu gefallen als die deutsche. So geht der Vaihinger Löwe des Internationalen Preises für Lemberger und Blaufränkisch bereits zum vierten Mal nach Österreich.

Martin Fischer und Mara Walz, die Vorsitzenden des Weinlöwen e.V., kürten am 06. Mai 2023 den diesjährigen Gesamtsieger des internationalen Wettbewerbs mit dem "Vaihinger Löwe". Das Weingut Hufnagel aus Österreich (Neckenmarkt, Mittelburgenland) konnte die Fachjury mit seinem hervorragenden 2018-er Blaufränkisch-Wein überzeugen und sich somit die begehrte Trophäe sichern.

Neben dem Gesamtsieger, der gleichzeitig Landessieger Österreich ist, wurde auch der Landessieger Deutschland gekürt. Den Titel teilen sich 2023 das Weingut Schwarz und das Collegium Wirtemberg (beide aus Stuttgart, Württemberg). Sie begeisterten mit ihren Lembergern punktgleich die Jury. „Wie hoch die Qualität der eingereichten Weine ist, und wie eng diese beieinander liegen, zeigt der doppelte Landessieg Deutschlands. Die Jury hatte es diesmal sehr schwer, denn an der Top-Qualität der Finalisten bestand kein Zweifel“, berichtet Martin Fischer, 1. Vorsitzender Weinlöwen e. V.

„Moderne Stilistik und traditionelle Stilistik waren auf Augenhöhe vertreten,“ verrät Florian Bechtold, Jurymitglied. Und Holger Schramm, langjähriges Jurymitglied, sagt: „Durch die Bank nochmal ein Qualitätssprung nach vorne im Vergleich zu den letzten Jahren.“

Umso mehr dürften sich diejenigen Weinliebhaber freuen, die ein 6-er-Charity-Paket der von der Verkostung übrig gebliebenen Konterflaschen ergattern. Die Pakete sind online erhältlich über https://forms.gle/PKiHjELoXKJdmcyS6, der Erlös kommt der Diakonie Vaihingen/Enz zu einem guten Zweck zu.

Um dem Publikum einen Einblick in die hohe Qualität der Weine zu ermöglichen, stellten erstmalig die Top 10 Weingüter des Internationalen Vaihinger Löwen 2023 nach der Siegerehrung in der Alten Kelter Horrheim ihre Weine zur Verkostung aus. Bertram Haak vom Lemberger e. V. und Carolin Klöckner, Deutsche Weinkönigin 2018/19, interviewten die ausstellenden Winzer. So hatten Weinliebhaber beim vom Lemberger e.V. veranstalteten Meet & Taste die Möglichkeit, sich von den Top 10 Weingütern inspirieren zu lassen und deren Weine zu verkosten.