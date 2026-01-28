Valentinsleuchten 2026 im Lichthof in Rothenburg, 14.02.26

Am Valentinstag 2026 erstrahlt der Lichthof und das Rathausgewölbe in Rothenburg ob der Tauber in zauberhaftem Licht. Am Samstag, den 14. Februar, lädt das »Valentinsleuchten« von 16 bis 21 Uhr Paare, Verliebte, Freunde, Kollegen, Singles und Familien ein, ein besonderes romantisches Erlebnis inmitten der historischen Kulisse zu genießen. Der Lichthof und das Gewölbe am Rathaus werden am Valentinstag ab Einbruch der Dunkelheit stimmungsvoll beleuchtet. Ausgewählte Getränke sowie kleine Leckereien laden zum Verweilen ein. Der Abend wird mit Live-Musik begleitet. Der Eintritt ist frei. Auch viele Restaurants in Rothenburg bieten tolle Valentinstagsangebote.

