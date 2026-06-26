VINUM Riesling Champion in Heilbronn (18.7.26)

Alle Preisträger der sieben Wettbewerbskategorien des »VINUM Riesling Champion 2026« stellen ihre prämierten Rieslinge persönlich vor. Insgesamt 21 ausgezeichnete Weingüter stehen für höchste Qualität und Vielfalt im deutschen Riesling-Segment. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, mit den Top-Produzenten direkt ins Gespräch zu kommen und die prämierten Weine vor Ort zu verkosten. Die Weinmesse richtet sich an Weinliebhaber, Fachpublikum und Genießer gleichermaßen. Durch den Abend führt VINUM-Chefredakteur Harald Scholl. Die Garderobe des Abends: ganz in Weiß. Für Gäste von außerhalb bietet die HMG eine dreitägige Weinreise an.

Sa. 18. Juli, 13:30 bis 18 Uhr, Schießhaus, Heilbronn

www.heilbronn.de/rieslingchampion