Waiblingen erfrischt – jetzt auch im Winter!

Hervorragende Weine, Köstlichkeiten aus der Waiblinger Gastronomie und stimmungsvolle Musik – das alles gibt es jetzt auch im Winter! „Waiblingen erfrischt“ geht in die Winteredition und lädt an drei Abenden in den ersten beiden Monaten des Jahres zum After Work von 17 – 21 Uhr auf dem Marktplatz ein.

„Waiblingen erfrischt“ ist die Erfolgsreihe der Weingüter des Remstals auf dem schönen Waiblinger Marktplatz in mitten des tollen Ambientes der Altstadt mit ihren schönen Fachwerkhäusern. Die Gäste der Veranstaltung schätzen die gemütlichen Weinabende sehr, weshalb die WTM GmbH Waiblingen in diesem Jahr erstmals dem Wunsch nach weiteren Abenden in diesem Format nachkommt.

Am 24. Januar startet die Winteredition von „Waiblingen erfrischt“ mit dem mehrfach ausgezeichneten Weingut Albrecht Schwegler. Gastronomisch begleitet wird das Weingut von Pascal Fetzers „Gerberei“. Die „Gerberei“ ist bekannt dafür im Restaurant spannende Weinabende umzusetzen. Nun tritt das Restaurant auch erstmals bei „Waiblingen erfrischt“ auf und präsentiert den Waiblingern eine abwechslungsreiche Küche.

Am 31. Januar kommen die Besucher und Besucherinnen in den Genuss der biodynamischen Weine des familiengeführten Bio Weinguts Häußermann. Häußermanns Weinauswahl wird durch die leckeren Köstlichkeiten der Remsstuben bestens ergänzt, so dass sich die Gäste auf einen genussreichen Abend freuen dürfen.

Den Abschluss der Winteredition bildet am 07. Februar ein bewährtes Duo. Weingut Beurer und Restaurant Bachofer, die auch bei „Waiblingen erfrischt“ im Sommer des Öfteren gemeinsam einen Abend gestalten, werden auch bei der Winteredition in dieser Kombination auftreten und die Besucher mit ihrer überzeugenden Qualität verwöhnen. Für schöne Winterstimmung unter den Arkaden sorgt eine atmosphärische Beleuchtung der Firma Raum Messe Licht. Zudem werden auf dem Marktplatz Feuertonnen aufgestellt, an denen man sich bei den kühleren Temperaturen etwas aufwärmen kann. Neben den hervorragenden Weinen der drei Weingüter wird auch Sekt oder Secco angeboten. Darüber hinaus wird es an allen drei Abenden auch eine heiße Alternative zum Wein geben, die zwischendurch zum Aufwärmen sicher eine willkommene Ergänzung des Angebots ist. Auch stimmungsvolle Live-Musik gehört natürlich zu „Waiblingen erfrischt“ dazu und wird die Veranstaltungsreihe an allen drei Abenden abrunden.

Das Wichtigste in Kürze: Winteredition "Waiblingen erfrischt" am Marktplatz in Waiblingen mit Live-Musik am 24. Januar, am 31. Januar und am 07. Februar jeweils von 17 bis 21 Uhr.

Weitere Informationen im Internet unter www.waiblingen.de/erfrischt