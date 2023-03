Walter Sittler ist Lauffener Weingenießer des Jahres

Der bekannte Schauspieler Walter Sittler ist am Samstag (11. März) als sechster „Lauffener Weingenießer des Jahres“ ausgezeichnet worden. „Diese Auszeichnung hilft mir sehr bei meinem Weg, zum richtigen Schwaben zu werden“, so Sittler, der zwar des Schwäbischen nicht mächtig ist aber dennoch die Schwaben in Schutz nimmt, wenn er in Berlin den Vorurteilen gegen die Schwaben in Schutz ausgesetzt ist. Der Stuttgarter Schauspieler mit amerikanischen Wurzeln bringt es mittlerweile auf 40 Jahre Lebenszeit in Baden-Württemberg, allerdings mit Unterbrechungen durch viele Auslandsaufenthalte.

„Wein und der Weingenuss sind ebenso wie die Schauspielerei ein wichtiges Stück Kultur, und das schon seit Jahrtausenden“, so Dietrich Rembold, Vorstandsvorsitzender der Lauffener Weingärtner eG in seiner Begrüßungsansprache. Mit einem Zitat des Schriftsteller Robert Louis Stevenson „Wein ist Poesie in Flaschen“ schlug Marian Kopp, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft, den Bogen zur Schauspielkunst von Walter Sittler, der derzeit mit verschiedenen Bühnenstücken in ganz Deutschland unterwegs ist und dazu aktuell in zwei Filmproduktionen oft vor der Kamera steht.

Walter Sittler, der im Dezember seinen siebzigsten Geburtstag feierte, gehört nun zur „Familie der Lauffener Weingenießer“, wie Dietrich Rembold die nun auf sechs Persönlichkeiten gewachsene Gruppe fast liebevoll nannte. Bald wolle man zu einem weiteren „Familientreffen“ einladen, so Rembold.

„Fünf der bisherigen Lauffener Weingenießer des Jahres kommen aus dem Kulturbereich, so Lauffens Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger in seinem Grußwort. Das unterstreiche die Bedeutung von Wein und dem Weingenuss als wichtigen Teil der Kultur, so Waldenberger. „Wenn die Weinberge rund um Lauffen die Neckar-Arena sind, dann ist die Vinothek der Lauffener Weingärtner die Bühne“, so der Kulturliebhaber Waldenberger.

Die Laudatio für den an diesem Samstag geehrten Walter Sittler sprach Dr. Uwe Reyle, emeritierter Professor für Computerlinguistik und langjähriger Freund der Familie Sittler. Der Laudator verriet den gut vierzig geladenen Gästen in der Lauffener Vinothek, dass Walter Sittler in jungen Jahren den Wunsch hatte, Priester zu werden. Ob dahinter der Wunsch steckte, mehr von dem Messwein kosten zu dürfen als die einfachen Kirchgänger? Diese Frage blieb offen. Der Wunsch nach einem hohen Kirchenamt habe sich dennoch erfüllt, so Reyle, wenn auch nur in einer Schauspielrolle: Kürzlich spielte Walter Sittler Papst Franziskus in dem Kinofilm „Die zwei Päpste“, der 2019 in die Kinos kam.

Das anschließende Ritual, den Schauspieler zu seiner Ehrung in Wein aufzuwiegen, nahm fast kein Ende. Drei- und vierstöckig türmten sich die Weinkartons und Flaschen mit Schwarzriesling, Trollinger, Riesling, Burgunder und Cuvées, die künftig in Sittlers Keller lagern und in der Landeshauptstadt getrunken werden wollen.

In den Vorjahren wurden schon Persönlichkeiten wie Günther Oettinger, der frühere Berlinale Direktor Dieter Kosslick, die Buchautorin Gaby Hauptmann, der Kabarettist Christoph Sonntag und Hartmut Engler, der Frontmann von Pur zum „Weingenießer des Jahres“ ausgezeichnet.

Die Lauffener Weingärtner eG, Deutschlands wichtigster Schwarzriesling-Erzeuger, mit einer Fläche von 106 Hektar an terrassierten Steillagen, sind im DLG-Ranking seit über 16 Jahren ununterbrochen bester Weinerzeuger in Württemberg. Die Lauffener Weingärtner verleihen die Auszeichnung an eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die sich um den Wein verdient gemacht hat. Dotiert ist die Ehrung mit edlen Tropfen aus der Geburtsstadt von Friedrich Hölderlin.