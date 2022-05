Wein über Berg & Tal in Löwenstein - 21. und 22. Mai

Am Samstag den 21.05. ab 15 Uhr & Sonntag, den 22.05.2022 ab 11 Uhr findet in den Löwensteiner Weinbergen das traditionelle Event Wein über Berg & Tal statt. Acht Weingüter und die Winzer vom Weinsberger Tal bieten an fünf Genussstationen erlesene Weine aus ihren Kellern an – flankiert von kulinarischen Köstlichkeiten ist ein grandioser Weitblick weit über das Weinsberger Tal hinaus garantiert. Die Wanderung von Station zu Station führt – wie der Name schon sagt – über Berg und Tal und belohnt den Besucher bei jeder Station auf ein Neues. Für Gäste die nicht ganz so gut zu Fuß sind ist ein Shuttledienst mit dem Löwenexpress eingerichtet.

Wein über Berg & Tal – Genuss für alle Sinne

21. & 22.Mai 2022

Samstag: 15 – 21 Uhr

Sonntag: 11 - 20 Uhr