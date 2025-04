Wein über Berg und Tal Löwenstein (17. & 18.5.25)

Wein über Berg und Tal, das kulinarische Wein-Wander-Event in den Löwensteiner Bergen, steht für ein eindrucksvolles Erlebnis. Schon die Anfahrt nach Löwenstein besticht durch die Aussicht entweder über das Weinsberger Tal oder den Blick auf das Bergstädtchen. Die Löwensteiner Berge bieten das ideale Terrain für eine abwechslungsreiche Wanderung von Genussstation zu Genussstation. Vom Bergstädtchen Löwenstein aus geht es durch alte Streuobstwiesen hinaus in die Landschaft. Umsäumt von alten und neuen Weinbergen wird der Wald des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald erreicht. An jeder Genussstation werden Sitzmöglichkeiten angeboten, um Wein und Kulinarik bei bester Aussicht zu genießen. Während die Winzer sich um die perfekte Weinauswahl kümmern, werden hungrige Wanderer von fünf Gastronomen aus der ganzen Region mit besonderen Genüssen verwöhnt.

Sa. 17. & So. 18. Mai, Löwenstein, www.weinüberbergundtal.de