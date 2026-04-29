Wein & Wiese: Der Wandertag für Groß und Klein in und um Flein (17.5.26)

Am 17. Mai verwandelt sich die idyllische Fleiner Weinlandschaft in einen Ort der Begegnung, des Genusses und der Lebensfreude. Besucher haben die Möglichkeit, die Vielfalt der Weine bei einem herzhaften Snack und musikalischer Untermalung zu entdecken. Ob beim gemütlichen Spaziergang, beim Genießen der Aussicht oder beim Verweilen an einer der Stationen – hier kann man die Seele baumeln lassen und die Natur in vollen Zügen erleben. Die Wanderroute kann den ganzen Tag über gestartet und begangen werden. Entlang der Wanderstrecke laden viele Genuss-Orte der Fleiner Gastronomen, Weingärtner und Vereine zum Verweilen ein. Hier kann man sich auf spritzige Weine, leckere Speisen und allerhand Gutes für Leib und Seele freuen. Mit dabei sind dieses Jahr unter anderem der Genusstreff des Gewerbevereins, das Blackbones Steakhouse, die Weinstube Götz, das Weingut Martin Albrecht, der Landgasthof s‘Krügle und viele weitere. Zudem gibt es ein buntes und abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten und Veranstaltungen, bei denen die Gewerbe der Region die Gelegenheit haben, sich zu präsentieren. Natürlich kann jede Lokalität auch unabhängig des Wanderverlaufes und mit dem Shuttlebus besucht werden. In diesem Jahr beteiligt sich die Evangelische Kirchengemeinde aktiv an Wein & Wiese. Gestartet wird mit einem Gottesdienst um 10 Uhr. Der Fleiner Gewerbeverein lädt ein: »Wir freuen uns über Ihr Dabeisein bei Wein & Wiese in unserem 50. Vereinsjubiläumsjahr.«

So. 17. Mai, 14 Genussstationen in und um Flein, Start ab 10 Uhr in der St.-Veit-Kirche, www.flein-gemeinsam.de