Weindorf Auslese präsentiert Genuss-Schulung im Schießhaus

Wie man Schokolade richtig isst und wie sie den Geschmack von Wein so beeinflussen kann, dass ein völlig neues Genusserlebnis entsteht, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung „Schokolade und Wein“ am Dienstagabend im Rokoko-Saal des Heilbronner Schießhauses. Der Gundelsheimer Chocolatier Eberhard Schell und Sommelier Oliver Alder vom Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe führten die rund 70 Teilnehmer durch dieses Genuss-Erlebnis im Rahmen der Weindorf Auslese in Heilbronn.

Den Genuss mussten sich die rund 70 Teilnehmer der Veranstaltung allerdings erstmal verdienen. Denn bevor es darum gehen sollte, wie Schokolade sich auf den Weingenuss auswirken kann, musste zunächst noch geklärt werden, wie man die Qualität von Schokolade erkennt. Schells kleiner Crash-Kurs brachte überraschende Erkenntnisse bei den Teilnehmern. Weshalb manche Schokoladen zwar süß, nach Vanille und Karamell duften, aber eigentlich nicht nach Kakao. Oder wie man über die Textur die Qualität bestimmen kann und wie es gelingt, Schokolade auf der Zunge zu ertasten – nach Schells Anleitung für niemanden mehr ein Problem. Frisch geschult konnte man nun also zur nächsten Genussstufe übergehen.

Mit Begeisterung für die regionalen tropfen im Glas führte Sommelier Oliver Adler die Gäste an diesem Abend durch die Weinauswahl. Zunächst wurden die insgesamt acht Weine alleine verkostet, danach konnten die Teilnehmer in Kombination mit den handgemachten Schokoladen aus Gundelsheim unter Anleitung der beiden Experten den Einfluss von einem Genussmittel auf das andere erfahren. Wie ein relativ süßer Riesling Spätlese von Drautz-Able in Kombination mit einer feinen Milchschokolade plötzlich viel frischer daherkommt faszinierte das Publikum sichtlich. „Die Schokolade pusht die Zitrusfrüchte. Aus einem süßen Riesling wird ein frischer Riesling“, erklärt der Sommelier. Und andersherum kann eine eher herbe Schokolade mit 70 Prozent Kakaoanteil, bei der sich deutlich erkennbar Tannine und Gerbstoffe im Mund entfalten, einen frischeren, milderen Wein (Bio-Schwarzriesling trocken von Kistenmacher-Hengerer) im Gesamteindruck zu einem stärkeren Gerüst verhelfen. „Er wird viel trockener, gerbiger und stoffiger, er verliert etwas seine Leichtigkeit“, erklärt Alder.

Der leidenschaftliche Schokoladenfachmann Eberhard Schell informierte das interessierte Publikum auch über den Weg, den der Kakao nimmt, bis er als Schokolade fertig verpackt in unseren Haushalten ankommt. Er stellte Projekte vor, die entgegen der Industrie, welche vornehmlich an der Elfenbeinküste und in Ghana auf Masse statt Qualität setze, Kakaobauern in Süd und Mittelamerika dabei unterstützen, einen nachhaltigen Anbau zu betreiben, mit qualitativ hochwertigem Ertrag, von dem sie ihre Familien ernähren können.

Gute zwei Stunden dauerte die besondere Schulung, die sicherlich den Blick auf die beliebten Genussmittel nachhaltig verändert hat.

Noch bis Sonntag, 19. September finden im Stadt- und Landkreis Heilbronn zahlreiche Veranstaltungen im Rahmen der Weindorf Auslese statt. Einen Überblick verschafft die Website www.weindorf-auslese.de.