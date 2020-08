Vom 10. bis 20. September findet mit der Weindorf-Auslese ein vielfältiges Event im gesamten Landkreis Heilbronn statt. Von der Planwagenfahrt durch die Weinberge über Weingut-Hopping bis hin zu besonderen gastronomischen Angeboten im Weingut ist jeden Tag was los. Einen Überblick über die mehr als 140 Einzelveranstaltungen an rund 30 Veranstaltungsorten gibt es unter www.weindorf-heilbronn.de. Hier kann man sich zu den zentralen Events anmelden.

Foto: HMG

»Weindorf goes Wartberg«, »Öko-Weinstand on Tour« oder »Weingeplauder« lauten einige Titel der individuellen und kreativen Angebote der Weindorf-Auslese. Mit Weinerlebnisführungen durch die Region, offenen Weingütern, Hoffesten und zahlreichen Kombinationen aus Weindorfgastronomiebetrieben und Weingütern sind verführerisch klingende Genussprogramme entwickelt worden. »Wir sind überwältigt, wie viele wunderbare Konzepte im Kreis der Weindorfgemeinschaft entwickelt wurden«, sagt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch. Neben den vielen Veranstaltungen im ganzen Landkreis gibt es insgesamt sechs zentral im Heilbronner Parkhotel und im Deutschhof stattfindende Angebote, die gemeinsam von der Weindorfgemeinschaft veranstaltet werden.

Am 11. September ab 18 Uhr kommen Besucher bei der Premiumweinprobe in den Genuss edler Tropfen von regionalen Winzern. Geleitet wird die Verkostung von Deutschlands bekanntester Sommelière Natalie Lumpp und dem Direktor des Staatsweinguts Weinsberg, Dr. Dieter Blankenhorn. Der Abend wird von einem ausgewählten Dreigänge-Menü begleitet. Eine Weinprobe, die sich ganz den Burgunderweinen verschreibt, bietet das Parkhotel am 13. September ab 17 Uhr. Die Gäste können die gesamte Bandbreite der Top-Burgunderweine aus der Region probieren. Die Verkostung, zu der Käse und Gebäck gereicht werden, führt Önologe Simon Bachmann vom Staatsweingut Weinsberg.

Freunde süßer Versuchungen werden am 15. September ab 18 Uhr verwöhnt. Bei dieser Verkostung geht es um »Schokolade und Wein«: Welcher Tropfen passt am besten zu Vollmilch oder Zartbitter? Erlesene Weine und besondere Schokoladen versprechen einen Abend höchster Genüsse. Eine ganz besondere Weinprobe zum Thema »Bibel und Wein« findet am 16. September ab 18 Uhr im Deutschhof-Innenhof statt. Geleitet von Pfarrer Hans-Jörg Eiding werden ausgewählte Weine mit passenden Bibelstellen kombiniert.

Foto: HMG

Mit Humor geht es am 17. September ab 16 Uhr im Parkhotel weiter: Bei der verdeckten Weinprobe können die Gäste in lustiger und entspannter Atmosphäre herausfinden, ob sie zum Beispiel den Unterschied zwischen Riesling und Weißburgunder schmecken. Wer schafft es, den Wein einem bestimmten Weingut zuzuordnen? Echte Experten können vielleicht sogar den Jahrgang herausschmecken! Auch hier gibt es zur Verkostung Käse und Gebäck.

Am 19. September gipfelt der vom Weinmagazin »Vinum« durchgeführte Wettbewerb »Riesling Champion 2020« in Heilbronn. Hier können innerhalb drei verschiedener Zeitslots im Parkhotel die Siegerweine verkostet werden: Tickets sind erhältlich für die Zeiten von 12-13.30 Uhr, 14-15.30 Uhr oder 16-17.30 Uhr.

Weindorf-Auslese, 10.-20. September, 140 Einzelveranstaltungen, darunter fünf Weinproben im Parkhotel, Tickets unter www.weindorf-heilbronn.de