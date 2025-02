Weinmesse Heilbronn im WTZ Zukunftspark (9. und 10. Mai)

Ein Fest für die Sinne: Zwei Tage voller Genuss, Inspiration und unvergesslicher Geschmacks­erlebnisse erwarten Besucher der Weinmesse am 9. und 10. Mai im WTZ-Zukunftsmarkt, ­präsentiert von Edeka ­Ueltzhöfer in Kooperation mit univinum.

Am 9. und 10. Mai erleben Besucher die faszinierende Welt des Weins bei der Weinmesse im WTZ-Zukunftspark Heilbronn. Zwei Tage lang bietet sich dort die Möglichkeit, über 150 erlesene Weine zu probieren, mehr über deren Herkunft und Herstellung zu erfahren und mit 30 renommierten Winzern aus ganz Europa ins Gespräch zu kommen. Ob edle Tropfen aus Württemberg, der Pfalz, Italien oder England – hier gibt es wahre Schätze aus den besten Anbaugebieten zu entdecken. So kann man beispielsweise das Weingut Albrecht-Kiessling aus Württemberg kennenlernen, das für seine ausdrucksstarken Rieslinge und kraftvollen Rotweine bekannt ist. Oder man verkostet die Weine von Weingut Rings aus der Pfalz, das sich mit seinen biodynamisch erzeugten Weinen einen Namen gemacht hat. Freunde italienischer Weine werden begeistert sein von den eleganten Weißweinen der Kellerei Terlan aus Südtirol oder den charakterstarken Rotweinen des Weinguts Kornell. Und für eine besondere Überraschung sorgt das britische Weingut Nyetimber, das mit seinen erstklassigen Schaumweinen zeigt, dass England längst zu den Spitzenregionen der Welt gehört.

Doch die Weinmesse bietet weit mehr als nur Verkostungen. In den exklusiven Masterclasses hat man die Möglichkeit, tiefer in die Welt der edlen Tropfen einzutauchen. Am Freitagabend wartet ein spannender Vergleich zwischen Champagner und Sekt, während am Samstag acht handverlesene Weine verkosten werden können, die selbst auf der Messe nicht erhältlich sind. Nach einem genussreichen Messetag lädt am Freitagabend die After-Work-Party im »Magnifico da Umberto« zum stilvollen Ausklang ein. Hoch über den Dächern Heilbronns werden italienische Spezialitäten frisch vom Live-Cooking geboten, begleitet von ausgesuchten Weinen und entspannter Lounge- und House-Musik.

Weinmesse by Ueltzhöfer & univinum

Fr. 9. und Sa. 10. Mai

WTZ Zukunftspark, Heilbronn

Tickets und weitere ­Informationen unter mein-ue.de/de/weinmesse