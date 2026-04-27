Weinmesse Heilbronn mit 50 Top-Winzern: Exzellente Weine und köstliches Essen

Die Welt des Weines mit 50 Spitzenwinzern hautnah ­erleben: Möglich macht es die Ueltzhöfer Weinmesse, die am 8. und 9. Mai bereits in die zweite Runde geht.

Rund 350 Gäste haben im vergangenen Jahr die Premiere der Weinmesse im WTZ-Zukunftspark erlebt. Und man habe für das Konzept – eine bunte Mischung aus Genuss, Information und Feiern – viel Zuspruch erhalten, sagt Felix Ueltzhöfer. Darum wird auch bei der neuen Auflage am 8. und 9. Mai nur an einigen wenigen Stellschrauben gedreht. »Wir haben zum Beispiel die Räumlichkeiten etwas entzerrt und werden die After Work Party mit zahlreichen Specials aufwerten«, erläutert der Organisator. »Ansonsten dürfen sich die Gäste wieder auf eine genussvolle Reise durch die Welt des Weines freuen.« Bei der zweiten Auflage der Weinmesse stehen mehr als 50 Weingüter auf über 500 Quadratmetern bereit, um für ihre Produkte zu begeistern. »Es gibt eine vielseitige Auswahl aus verschiedenen Ländern und Regionen zu entdecken, präsentiert von renommierten, leidenschaftlichen Winzern«, betont Felix Ueltzhöfer. »Unsere Masterclasses bieten jeweils 12 bis 14 Teilnehmern die Gelegenheit, stilvoll präsentierte Weine neu zu erleben«, sagt Felix Ueltzhöfer. In vier Durchgängen probieren die Teilnehmer jeweils zwei außergewöhnliche Weine – begleitet von Edeka-Sommelier Thomas Krause, der mit seinem Fachwissen durch die Verkostung führt.

Freitags und samstags können sich Gäste jeweils ab 20:30 Uhr auf ein weiteres Highlight freuen: die After Work Partys im Magnifico, hoch oben im 12. Stock über Heilbronn. Felix Ueltzhöfer: »Hier treffen exzellente Weine, köstliches Essen und entspannte Beats auf eine einzigartige Atmosphäre. Es gibt eine erlesene Auswahl an Weinen direkt von den Winzern der Messe, dazu Bier, Softdrinks und Wasser für die perfekte Erfrischung.«

Im Ticketpreis enthalten sind: ein HNV Ticket, Abendessen, Wasser und Brot zur Begleitung der Verkostungen sowie die Möglichkeit, über 200 verschiedene Weine von renommierten Winzern aus aller Welt zu probieren.

Weinmesse by Ueltzhöfer & univinum

Fr. 8. und Sa. 9. Mai

Fr. 15 bis 20:30 Uhr

Sa. 15 bis 20:30 Uhr

WTZ Zukunftspark, Heilbronn

Masterclasses:

Sangiovese Masterclass

Fr. 8.5., 17 bis 18 Uhr

Champagner gegen Sekt

Fr. 8.5., 18:30 bis19:30 Uhr

Sa. 9.5., 17 bis 18 Uhr

Burgund Masterclass

Sa. 9.5., 18:30 bis 19:30 Uhr

Tickets unter mein-ue.de/de/weinmesse