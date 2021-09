Züchter-Legende Dan Morgan aus den USA besucht ABACCO´S STEAKHOUSE

Es ist ein Besuch der ganz besonderen Art: Dan Morgan aus den USA, Nebraska, besucht ABACCO´S STEAKHOUSE exklusiv in Deutschland. Mit einem besonderen „Meet&Greet“ vom 23. bis 24. September 2021 feierte ABACCO´S STEAKHOUSE in seinen Steakhäusern diese einzigartige Gelegenheit mit besonderen Kollegen, geschätzten Gästen und der ABACCO´S FAMILY. Nach einem kleinen Exkurs zu den Besonderheiten der Signature-Cuts der Morgan Ranch US PRIME Steaks lud ABACCO´S STEAKHOUSE in entspannter Wohlfühlatmosphäre zum Höhepunkt ein: Weltbeste Steakqualität und das besondere Zubereitungsfinish auf dem heißen original Schweizer ABACCO´S Grillstein. Anregende Gespräche rund um das Thema „bewusster Fleischgenuss“ und „nachhaltige, zeitgemäße Rinderzucht“ sowie höchster Fleischgenuss waren garantiert!

Bereits bei der Unternehmensgründung im Jahre 2014 standen Themen wie Respekt vor dem Tier, artgerechte Haltung, Nachhaltigkeit und die beste Qualität als zentrale Grundpfeiler fest. Der entscheidende Unterschied bei ABACCO´S STEAKHOUSE ist, dass das Qualitätsverständnis nicht erst beim Einkauf des Produktes beginnt, sondern viel früher: bei der Geburt des Tieres, seiner Aufzucht, seiner Lebensqualität. Mit Dan Morgan aus Nebraska, USA, fand ABACCO´S STEAKHOUSE den idealen Züchter, der seine Arbeit noch als altes Handwerk versteht und dieselben Werte teilt. Seit vier Generationen steht das traditionelle Familienunternehmen mit Dan Morgan an der Spitze für unvergleichliches Wissen und höchste Expertise in der Rinderzucht. Durch beständigen Austausch und regelmäßige Besuche entstand ein freundschaftliches Verhältnis, basierend auf Vertrauen, gegenseitigem Respekt und Liebe zum Tier. Die Rinder leben ganzjährig auf ausgedehnten Weiden und ernähren sich ausschließlich von der dort typisch vorkommenden Flora. Erst in den letzten Monaten werden sie mit einem ausgewogenen Getreidemix zugefüttert. Dabei wird während der ganzen Aufzucht selbstverständlich auf den prophylaktischen Einsatz von Antibiotika und Hormonen verzichtet. Dan Morgan weiß, wie wichtig dabei die schonende Nutzung aller Ressourcen und ein intaktes Ökosystem sind. Daher ist es Ziel der Morgan Ranch die ursprüngliche Natur zu erhalten. Für ihre Verdienste wurde sie bereits 2013 mit dem „Environmental Stewardship Award“ für herausragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Diese schonende und naturbelassene Aufzucht mit viel Auslauf und der natürlichen Herdenbildung führt dazu, dass unsere Cuts die höchste Marmorierung aufweisen und unsere Gäste damit die beste Fleischqualität (US PRIME Beef) genießen können.