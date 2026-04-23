Zapfe in Gaildorf und Oscars in Schorndorf

Direkt an der B19, inmitten einer wunderschönen Terrasse, liegt die »Zapfe« – ein beliebter Treffpunkt für Motorradfahrer, Radfahrer und alle, die Lust auf einen schnellen, leckeren Imbiss haben. Hier können sich Gäste auf Klassiker wie Cheeseburger, Gyros mit Pommes oder frische Salate freuen. Neben einer entspannten Atmosphäre bietet die »Zapfe« den perfekten Ort, um nach einer Fahrt oder einem Spaziergang eine Pause einzulegen und die Sonne zu genießen. Mitten in Schorndorf gibt es einen Ort, an dem man dem hektischen Alltag entfliehen und für eine kurze Zeit das Gefühl haben kann, im Urlaub zu sein.

Gaststätte Zapfsäule, Karlstraße 96, 74405 Gaildorf, Fon: 07971-919218, Oscars Schorndorf, Rosenstraße 1, 73614 Schorndorf, Fon: 07181 2629054