Der Trend ist ungebrochen: Handarbeiten, Basteln und kreatives Gestalten stehen nach wie vor in Deutschland ganz hoch im Kurs. Deshalb findet am 5. und 6. Oktober die zweite »HeilbronnKreativ« Messe statt. Das redblue Heilbronn verwandelt sich an diesen beiden Tagen in den Treffpunkt für alle kreativen Köpfe, Hobby-Handarbeiter und DIY-Fans. Über 100 Aussteller füllen die Messehalle mit Ideen, Materialien und Workshops rund ums kreative Gestalten, Nähen und Handarbeiten. Die Messe bietet viele Gelegenheiten zum Stöbern, Einkaufen und Mitmachen. Inhaltlich wird alles geboten, was das Herz eines engagierten Bastlers oder ambitionierten Hobbykünstlers höher schlagen lässt. Über 35 Workshops aus verschiedensten Themenbereichen werden angeboten. Von modernen Techniken, wie Airbrushen und Tape Art, bis hin zum Socken stricken und Bilder malen.

HeilbronnKreativ Messe, Sa. 5. bis So. 6. Oktober, 10 bis 18 und 11 bis 18 Uhr, redblue, Wannenäcker Str. 5074078 Heilbronn, www.heilbronnkreativ.de