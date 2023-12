Öhringer Weihnachtsmarkt: Winter, Wunder, Weihnachtsglanz

Der Öhringer Weihnachtsmarkt lädt an den ersten drei Adventswochenenden zum Besuch im Herzen der Stadt ein. Ob Geschenkideen, Plätzchenduft oder besinnliche Musik: Auf dem historischen Marktplatz, im gemütlichen Schlosshof und dem festlich geschmückten Schlosskeller findet man alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Das beliebte Dampfbähnle dreht gemütlich auf dem Marktplatz seine Runden. Der prächtige Weihnachtsbaum mit Krippe und festlich dekorierte Hütten sorgen für Weihnachtsstimmung. Von den Öhringer Kindergärten liebevoll geschmückte Tannenbäume säumen die Marktstraße. Historische Krippen in den Schaufenstern laden zum besinnlichen Flanieren ein. Märchenhaft sind auch die

Gewinne bei der diesjährigen Öhringer Glücksscheinaktion. Als Dankeschön für den weihnachtlichen Einkauf erhalten die Kunden in den teil-

nehmenden Geschäften der Innenstadt, aber auch im Ö-Center und im Steinsfelde die Gewinnlose geschenkt. Besonders Kinderaugen strahlen in Öhringen. In der kompletten Innenstadt stehen Märchenkisten mit beweglichen Figuren und Darstellungen. Der Weihnachts-Geschichten-Wagen lädt in gemütlicher Atmosphäre zum Lauschen von spannenden Erzählungen ein. Stimmungsvoll ist die Aktion »Leuchten für Öhringen«, bei der Schulklassen oder Vereine an den drei Adventswochenenden Lichtmotive im Hofgarten legen. In den historischen Räumen des Schlosses ist während der Öffnungszeiten die beliebte Modelleisenbahnausstellung zu sehen. Dieses Jahr neu ist die gemütliche Leseecke für alle Lesefans im Schlosskeller mit Bücherregalen und einem Bücherflohmarkt. wol

Fr. 1. bis So. 17. Dezember, jeweils freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr

Öhringen, www.oehringen.de