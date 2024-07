Übrigshausen ‘24 – Open-Air am 9. und 10. August

Es ist wieder so weit: Übrigshausen ’24 – Open Air steht vor der Tür! Nach der gelungenen Abschiedsparty für die TETs im letzten Jahr startet die Dorfjugend dieses Jahr mit der neuen Band »You & the Vibes«. Bereits am Freitag beginnt das Fest als After-Work-Party mit einem Fassanstich mit der Haller Löwenbrauerei und kulinarischen Köstlichkeiten aus der DJÜ-Küche. Der Musikverein Untermünkheim eröffnet das Wochenende in der Seeholz-Arena. Für Nachtschwärmer gibt es an der Bar Mixgetränke und Cocktails. Am Samstagabend verzaubern »You & the Vibes« das Publikum mit Allzeit-Partykrachern und aktuellen Hits. Natürlich sorgt die DJÜ-Küche auch am Samstag für das leibliche Wohl. Weitere Infos unter www.dorfjugend-uebrigshausen.de oder bei @djuebrigshausen auf Instagram.

Fr. 9. und Sa. 10. August, 18 Uhr, Seeholz-Arena Übrigshausen

www.dorfjugend-uebrigshausen.de