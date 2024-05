1. Weibertreufest in Weinsberg

Die Stadt Weinsberg sowie ortsansässige Vereine und Institutionen laden zum ersten Weibertreufest in Weinsberg ein. Am Samstag um 15:30 Uhr wird das Fest auf dem Grasigen Hag, mit der Treue-Weiber-Begebenheit und durch Bürgermeisterin Birgit Hannemann eröffnet. Daraufhin folgen sowohl am Samstag, als auch am Sonntag, diverse Auftritte der Weinsberger Schulen, Musikschulen, Tanzschulen, Musiker sowie Bands. Zahlreiche Mitmachstationen laden vor allem junge Teilnehmer*innen ein. Auf dem zentralen Festplatz am Grasigen Hag können sich die Gäste bei vielfältiger Gastronomie wie Currywurst, Burger, Gyros, Flammkuchen, Pizzabrötchen, Schnitzel und vegetarischen Alternativen, Waffeln, Kuchen sowie alkoholfreien und alkoholischen Getränken verwöhnen lassen.

Sa. 29. und So. 30. Juni, zwischen Kernerhaus und Burgruine Weibertreu, Weinsberg, www.weinsberg.de