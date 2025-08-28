10 Jahre Stuttgart Burlesque Festival, 03. bis 05.10.25

Seit seiner Gründung hat sich das Stuttgart Burlesque Festival zu einem kulturellen Leuchtturm für High-Class-Burlesque in Deutschland und darüber hinaus entwickelt. Was 2016 als visionäre Idee begann, ist heute ein fester Bestandteil des Kulturkalenders der Stadt – ein Festival, das internationale Stars auf die Bühne bringt und Burlesque in Stuttgart auf höchstem Niveau etabliert hat. Doch Burlesque ist weit mehr als funkelnde Shows und opulente Kostüme. Es verkörpert eine künstlerische Haltung, die tief mit gesellschaftlichen Entwicklungen verbunden ist. Die Performances feiern Selbstbestimmung, Empowerment, Body Positivity und die Überwindung traditioneller Rollenbilder. Sie zeigen: Schönheit ist vielfältig, Sinnlichkeit und Stärke gehören zusammen, und jedes Individuum darf glänzen – unabhängig von Normen. Seit nunmehr zehn Jahren verbindet das Festival Bühnenkunst mit einer klaren gesellschaftlichen Botschaft: für mehr Sichtbarkeit, Vielfalt und Offenheit. 2016 präsentierten Fanny di Favola, Raunchy Rita und Herr Jäger dem Friedrichsbau ihre Festivalidee.

Expand Foto: pinupaddict Champagne Mademoiselle

Intendant Timo Steinhauer erkannte sofort das Potenzial und sagte zu. Seither wird das Stuttgart Burlesque Festival als gemeinsames Projekt mit großer kreativer Nähe und gegenseitigem Vertrauen realisiert – eine Partnerschaft, die nicht nur das Format selbst, sondern die gesamte Szene nachhaltig geprägt hat. Für viele Künstler wurde der Auftritt in Stuttgart zum Karrieresprungbrett: Heute international erfolgreiche Namen wie Ruby Monroe, Coco Belle oder Cleopantha standen hier erstmals im Rampenlicht. Das Festival etablierte sich rasch als Pionier in Süddeutschland – stilbildend für weitere Festivals in vielen deutschen Großstädten. Zum zehnjährigen Bestehen lädt das Stuttgart Burlesque Festival vom 3. bis 5. Oktober zu einem besonderen Jubiläum ins Friedrichsbau Varieté ein – erstmals mit drei aufeinanderfolgenden Abenden. Das Programm verspricht Vielfalt, Extravaganz und große Emotionen. Ehemalige Festival-Stars kehren mit neuen Acts zurück und teilen sich die Bühne mit internationalen Top-Künstler:innen aus Burlesque, Artistik und Live-Musik. Die Shows versprechen große Bilder, leidenschaftliche Darbietungen und ein Publikum, das mit offenen Augen staunt und mit klopfendem Herzen applaudiert. Auch abseits der Bühne bleibt Burlesque lebendig: In der »Schule für Burlesque« finden zwei exklusive Workshops mit internationalen Gästen statt – eine einmalige Gelegenheit, die Kunstform aus nächster Nähe kennenzulernen und selbst aktiv zu werden. Zehn Jahre voller glitzernder Nächte, künstlerischer Entdeckungen und leidenschaftlichem Engagement – das Stuttgart Burlesque Festival 2025 ist Einladung und Versprechen zugleich: ein Wochenende im Zeichen der großen internationalen Burlesque-Kunst, mitten im Herzen Stuttgarts.

10 Jahre Stuttgart Burlesque Festival, Fr. 3. bis So. 5. Oktober, Fr. & Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Friedrichsbau Varieté, Stuttgart, www.friedrichsbau.de