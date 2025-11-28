10. Mosbacher Weihnachtsbörse (6.12.25)

Die Mosbacher Weihnachtsbörse ist nicht nur eine Institution, eine Schallplattenbörse außerhalb von Großstädten, im ländlichen Raum, sie feiert dieses Jahr auch ihre zehnte Auflage. Die große Zufriedenheit von Händlern, Besuchern und Veranstalter beweist, dass es diese Börse, allen Unkenrufen zum Trotz, zu einem Highlight im Mosbacher Veranstaltungskalender geschafft hat. Schallplattenbörsen sind für Musik- und Vinylliebhaber kaum mehr wegzudenken. Besondere Exemplare können ohnehin oft nur auf Börsen erworben werden. Neben Tonträgern aller Musikrichtungen der letzten 60 Jahre bis zu den aktuellsten Neuerscheinungen ergänzen alle erdenklichen Fan-Souvenirs wie Musikbücher, Autogrammkarten, Zeitschriften, Poster etc. das Börsenangebot.

Sa. 6. Dezember, 10 Uhr bis 15:30 Uhr, fideljo, Mosbach

www.fideljo.de