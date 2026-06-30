10. Schloss-Straßen-Fest, 02.08.26

Auch in diesem Jahr wird die Göppinger Schlossstraße wieder zur lebendigen Festmeile: Bereits zum zehnten Mal lädt das beliebte Schloss-Straßen-Fest Familien, Kinder sowie alle, die den Sommer in der Heimat verbringen, dazu ein, den ersten Sonntag im August gemeinsam zu genießen. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich die historische Umgebung rund um das Museum im Storchen und den Schlossplatz in eine bunte Erlebniswelt, die Geschichte, Spiel und Unterhaltung auf besondere Weise miteinander verbindet.

Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm, das zum Mitmachen, Entdecken und Staunen einlädt. Entlang der Schlossstraße erstreckt sich eine abwechslungsreiche Spielemeile mit zahlreichen Stationen, an denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen aktiv werden können. Ein ganz besonderer Anziehungspunkt ist dabei die nostalgische Seepferdchen-Schiffsschaukel vor dem Schloss. Mit ihrem charmanten, historischen Flair begeistert sie kleine und große Gäste gleichermaßen und bietet beim Schwingen in luftige Höhen einen herrlichen Blick über das bunte Treiben auf dem Schlossplatz.

Für ausgelassene Stimmung sorgt auch der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Mitmachaktionen und eindrucksvollen Vorführungen ziehen die jungen Artistinnen und Artisten das Publikum in ihren Bann. Unter fachkundiger Anleitung haben Kinder hier die Möglichkeit, selbst Zirkusluft zu schnuppern: Ob am Trapez, auf der Laufkugel, beim Einradfahren oder bei ersten Versuchen auf dem Seil – der Kreativität und dem Bewegungsdrang sind kaum Grenzen gesetzt.

Ein weiterer Höhepunkt des Festes ist das traditionelle Steckenpferd-Rennen, das um 16 Uhr beginnt. In verschiedenen Altersgruppen treten die Kinder gegeneinander an – entweder mit ihren eigenen Steckenpferden oder mit liebevoll gestalteten Exemplaren aus dem städtischen Rennstall. Der Parcours im schattigen Innenhof des Schlosses verlangt Geschick, Koordination und ein wenig Mut und sorgt bei Teilnehmenden wie Zuschauenden gleichermaßen für Begeisterung und Spannung.

Darüber hinaus hält das Schloss-Straßen-Fest zahlreiche weitere Attraktionen bereit. Ein fantasievolles Märchen-Mitmachprogramm entführt Kinder in zauberhafte Geschichtenwelten, während kreative Bastelangebote dazu einladen, eigene kleine Kunstwerke zu gestalten. Wer sich austoben möchte, findet auf der großen Reifenrutsche oder bei mittelalterlichen Spielen reichlich Gelegenheit dazu. An warmen Sommertagen sorgt zudem ein Wasserball-Pool für willkommene Erfrischung und zusätzlichen Spaß. So entsteht ein rundum gelungener Festtag für die ganze Familie, bei dem gemeinsames Erleben, Spielen und Entdecken im Mittelpunkt stehen.

10. Göppinger Schloss-Straßen-Fest, So. 2. August, 11 bis 18 Uhr, Schlossplatz, Göppingen, www.erlebe-dein-goeppingen.de