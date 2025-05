1060. Talmarkt Bad Wimpfen (26.6. bis 1.7.)

Der Bad Wimpfener Talmarkt, einer der ältesten Märkte in der Bundesrepublik, wird in diesem Jahr zum 1060. Mal gefeiert. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in den sechs Veranstaltungstagen auf ein buntes musikalisches Programm mit einem Mix aus Wirtshausmusik, rockigen Cover-Sounds, deutschen Schlagern und Partyklassikern freuen. In diesem Jahr findet der Wimpfener Talmarkt zum 1060. Mal statt und das wird gefeiert. Als besonderes Highlight versetzt die berühmte Hochseilshow der Traberfamilie die Talmarktgäste ins Staunen. Weitere Highlights sind das »Amerikanische Feuerwerk«, das am Freitag, 27. Juni, den Wimpfener Nachthimmel zum Leuchten bringt, oder das traditionelle Hammelessen der Schausteller und Marktbeschicker, das am Montag, 30. Juni, auf dem Lindenplatz vor der Klosterkirche stattfindet. Zum krönenden Abschied findet am Dienstagabend ein Musik-Synchron Feuerwerk statt.

Während der sechs Festtage auf dem Bad Wimpfener Talmarkt gibt es auch wieder die TalMARK zum Bezahlen von Bratwurst, Bier, Karussellfahrt und sonstigen Waren auf dem Krämermarkt. Der Geldwert einer TalMARK entspricht 1 Euro. Die TalMARK kann ab dem 11. Juni bis zum 25. Juni bei Kultur- und Tourist-Information Bad Wimpfen (Altes Spital), Hauptstraße 45 erworben werden. Das Säckchen mit je 50 TalMARK gibt es im Tausch zu je 45 Euro. Insgesamt sorgen am Talmarkt rund 80 Schausteller mit ihren Losbuden, Belustigungsgeschäften, Geschicklichkeitsspielen und diversen Fahrgeschäften für reichlich Spaß bei Groß und Klein. Neben den Klassikern wie Riesenrad, Break-Dance und Autoskooter, können mutige Talmarktgäste in diesem Jahr unter anderem die Familienachterbahn »The Curve Coaster«, den XXL-Racer, sowie das Fahrgeschäft »Davy Jones Delirium« erkunden. Abwechslungsreich ist auch die kulinarische Vielfalt: Für Genießer und Schlemmerfans gibt es von der traditionellen Bratwurst, über den Nierenspieß, bis hin zu Crêpes, Zuckerwatte und Schokofrüchten, alles, was das Herz begehrt. Der beliebte Krämermarkt kommt in diesem Jahr auf über 80 Beschicker.

Do. 26. Juni bis Di. 1. Juli, Festplatz Corneliastraße, Bad Wimpfen

www.badwimpfen.de

Öffnungszeiten:

Krämermarkt:

Eröffnungstag 15 bis 21 Uhr

tägl. 10 bis 21 Uhr

Vergnügungspark:

Eröffnungstag 15 bis 1 Uhr

tägl. 12 bis 1 Uhr

ausgenommen Fr/Sa 12 bis 2 Uhr