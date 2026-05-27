1061. Talmarkt Bad Wimpfen: Sechs Tage Volksfeststimmung, 25. bis 30.06.26

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in den sechs Veranstaltungstagen auf ein buntes musikalisches Programm mit einem Mix aus Wirtshausmusik, rockigen Cover-Sounds, deutschen Schlagern und Partyklassikern im »Festzelt Groll« freuen. Weitere Highlights sind das »Spanische Feuerwerk«, das am Freitag, 26. Juni, den Wimpfener Nachthimmel zum Leuchten bringt, oder das traditionelle Hammelessen der Schausteller und Marktbeschicker, das am Montag, 29. Juni, auf dem Lindenplatz vor der Klosterkirche stattfindet. Für Familien ist der Abschlusstag, am Dienstag, 30. Juni bis 19 Uhr mit ermäßigten Fahrpreisen und Sonderangeboten an allen Verkaufsgeschäften schon Pflichtprogramm. Zum krönenden Abschied findet am Dienstagabend ein Musik-Synchron Feuerwerk statt.

Während der sechs Festtage auf dem Bad Wimpfener Talmarkt gibt es auch wieder die TalMARK zum Bezahlen von Bratwurst, Bier, Karussellfahrt und sonstigen Waren auf dem Krämermarkt.

Der Geldwert einer TalMARK entspricht 1 Euro. Die TalMARK kann ab dem 10. Juni bis zum 24. Juni bei Kultur- und Tourist-Information Bad Wimpfen (Altes Spital), Hauptstraße 45 erworben werden. Das Säckchen mit je 50 TalMARK gibt es im Tausch zu je 45 Euro. Insgesamt sorgen am Talmarkt rund 80 Schausteller mit ihren Losbuden, Belustigungsgeschäften, Geschicklichkeitsspielen und diversen Fahrgeschäften für reichlich Spaß bei Groß und Klein. Neben den Klassikern wie Riesenrad, Break-Dance und Autoskooter, können mutige Talmarktgäste in diesem Jahr unter anderem den »Jules Verne Tower«, der höchste Kettenflieger der Welt, die Wasserbahn »Big Splash«, sowie das Fahrgeschäft »NightStyle« erkunden. Für Genießer und Schlemmerfans gibt es von der traditionellen Bratwurst, über den Nierenspieß, Wraps, Fischspezialitäten, bis hin zu Crêpes, Zuckerwatte, und Schokofrüchten, alles, was das Herz begehrt.

Do. 25. Juni:

17:30 Uhr Eröffnungsfestzug

Eröffnungsfestzug 18 Uhr Andacht (Klosterkirche)

Andacht (Klosterkirche) 18:30 Uhr Fassanstich & -Steinsberger Musikanten

Fr. 26. Juni

19 Uhr SROF Revival Band

SROF Revival Band 22:30 Uhr Spanisches Feuerwerk

Sa. 27. Juni

19 Uhr Hüttengaudi mit »Saustark«

So. 28. Juni

11 Uhr Frühschoppenkonzert

Frühschoppenkonzert 13:30 Uhr Musikverein Grombach

Musikverein Grombach 17 Uhr Die Mo-Gigs

Mo. 29. Juni

11 Uhr Hammelessen

Hammelessen 12 Uhr Seniorennachmittag mit Duo Sunshine & Fun

Seniorennachmittag mit Duo Sunshine & Fun 19 Uhr Schlager Party

Di. 30. Juni

bis 19 Uhr Kinder- und Familientag

Kinder- und Familientag 19 Uhr TONight Partynacht

TONight Partynacht 22:30 Uhr Musik-Synchron-Feuerwer

Do. 25. bis Di. 30. Juni, Festplatz, Bad Wimpfen, www.badwimpfen.de