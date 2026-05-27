1061. Talmarkt Bad Wimpfen: Sechs Tage Volksfeststimmung, 25. bis 30.06.26

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich in den sechs Veranstaltungstagen auf ein buntes musikalisches Programm mit einem Mix aus Wirtshausmusik, rockigen Cover-Sounds, deutschen Schlagern und Partyklassikern im »Festzelt Groll« freuen. Weitere Highlights sind das »Spanische Feuerwerk«, das am Freitag, 26. Juni, den Wimpfener Nachthimmel zum Leuchten bringt, oder das traditionelle Hammelessen der Schausteller und Marktbeschicker, das am Montag, 29. Juni, auf dem Lindenplatz vor der Klosterkirche stattfindet. Für Familien ist der Abschlusstag, am Dienstag, 30. Juni bis 19 Uhr mit ermäßigten Fahrpreisen und Sonderangeboten an allen Verkaufsgeschäften schon Pflichtprogramm. Zum krönenden Abschied findet am Dienstagabend ein Musik-Synchron Feuerwerk statt.
Während der sechs Festtage auf dem Bad Wimpfener Talmarkt gibt es auch wieder die TalMARK zum Bezahlen von Bratwurst, Bier, Karussellfahrt und sonstigen Waren auf dem Krämermarkt.
Der Geldwert einer TalMARK entspricht 1 Euro. Die TalMARK kann ab dem 10. Juni bis zum 24. Juni bei Kultur- und Tourist-Information Bad Wimpfen (Altes Spital), Hauptstraße 45 erworben werden. Das Säckchen mit je 50 TalMARK gibt es im Tausch zu je 45 Euro. Insgesamt sorgen am Talmarkt rund 80 Schausteller mit ihren Losbuden, Belustigungsgeschäften, Geschicklichkeitsspielen und diversen Fahrgeschäften für reichlich Spaß bei Groß und Klein. Neben den Klassikern wie Riesenrad, Break-Dance und Autoskooter, können mutige Talmarktgäste in diesem Jahr unter anderem den »Jules Verne Tower«, der höchste Kettenflieger der Welt, die Wasserbahn »Big Splash«, sowie das Fahrgeschäft »NightStyle« erkunden. Für Genießer und Schlemmerfans gibt es von der traditionellen Bratwurst, über den Nierenspieß, Wraps, Fischspezialitäten, bis hin zu Crêpes, Zuckerwatte, und Schokofrüchten, alles, was das Herz begehrt.
Do. 25. Juni:
- 17:30 Uhr Eröffnungsfestzug
- 18 Uhr Andacht (Klosterkirche)
- 18:30 Uhr Fassanstich & -Steinsberger Musikanten
Fr. 26. Juni
- 19 Uhr SROF Revival Band
- 22:30 Uhr Spanisches Feuerwerk
Sa. 27. Juni
- 19 Uhr Hüttengaudi mit »Saustark«
So. 28. Juni
- 11 Uhr Frühschoppenkonzert
- 13:30 Uhr Musikverein Grombach
- 17 Uhr Die Mo-Gigs
Mo. 29. Juni
- 11 Uhr Hammelessen
- 12 Uhr Seniorennachmittag mit Duo Sunshine & Fun
- 19 Uhr Schlager Party
Di. 30. Juni
- bis 19 Uhr Kinder- und Familientag
- 19 Uhr TONight Partynacht
- 22:30 Uhr Musik-Synchron-Feuerwer
Do. 25. bis Di. 30. Juni, Festplatz, Bad Wimpfen, www.badwimpfen.de