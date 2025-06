11. Göppinger Kultur-Nacht, 28.06.25

Am 28. Juni verwandelt sich Göppingen wieder in eine Bühne für Kunst und Kultur: Die 11. Göppinger Kultur-Nacht lädt von 18.30 Uhr bis 1 Uhr an 22 Stationen ein. Bereits ab 15 Uhr startet das kostenlose Kinder- und Jugendprogramm. Offiziell eröffnet wird die Kultur-Nacht um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz mit einem abwechslungsreichen Auftaktprogramm und der Verleihung des Kulturpreises. Die Besucher erwarten neben künstlerischen Highlights auch kulinarische Angebote, Getränke und Musik. Für eine bequeme Erkundung auch der außerhalb gelegenen Stationen steht ein Shuttle-Bus zur Verfügung, der regelmäßig zwischen den Kulturorten pendelt. Auch auf dem Fahrrad lässt sich die Kultur-Nacht erleben: Die Initiative »Ride 2 Empower« bietet speziell für Frauen geführte Touren zu vielen ausgewählten Stationen an.

11. Göppinger Kultur-Nacht, Sa. 28. Juni, 18 Uhr, Innenstadt, Göppingen, kultur-nacht.de