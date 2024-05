12. Schrozberger Sommer

Wer einmal beim Schrozberger Sommer ist, der staunt, genießt und kommt wieder – garantiert. Das Geheimnis des Schrozberger Sommers liegt in seiner Vielfalt. Schrozberg präsentiert ein buntes und umfangreiches Angebot aus Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Auch das Ehrenamt darf natürlich nicht fehlen. Über 80 Gewerbe- und Handwerksbetriebe, Ladengeschäfte, Dienstleistungsbetriebe und Vereine aus Schrozberg und seinen Teilorten präsentieren sich am diesjährigen Aktionstag, dem Schrozberger Sommer.

Sie alle zeigen, was in Schrozberg produziert und angeboten wird – Baumaterialien und Handwerkerleistungen, Autos, Maschinen und Kleingeräte, Elektro-, Geschenk- und Gebrauchsartikel jeglicher Art und nicht zu vergessen Bekleidung und Schuhe – also alles was man braucht. Örtliche Dienstleister informieren über ihr vielfältiges Angebot in Sachen Gesundheit, Kosmetik, Sport und Musik. Auch präsentieren sich Betriebe und informieren über Ausbildungsmöglichkeiten. Die Schrozberger Innenstadt wird zu einer großen, belebten Fußgängerzone und lädt zum Schauen, Verweilen, zu Gesprächen, aber auch zu einem Imbiss ein. Doch die ­Innenstadt ist nur einer der Treffpunkte des Schrozberger Sommers. Auf dem Firmengelände der Fa. Müller Stuckateurbetrieb stellen sich Aussteller zum Thema Schrozberger Bauhandwerk sowie Land- und Forstwirtschaftliche Lohnunternehmen vor. Weitere Schwerpunkte gibt’s im Norden Schrozbergs beim Fashion Outlet Schrozberg; neben ­Mode, Stoffen und Bekleidung werden unter anderem E-Bikes, Bewirtung und Hobbyhorsing geboten. Am Platz vor dem Schafsee informieren ortsansässige Firmen wie Thiele Glas und Nedschroef, zudem gibt es Energieberatungen, ein Kinderkarussell, Crêpes und Angebote vom Paparazzi und Schuhhaus Zürmer. In der Sigisweiler Straße beim Stabilo gibt es neben der Öffnung des Geschäftes auch Gegrilltes und im Ortsteil Krailshausen ist das Schuhhaus Schmidt geöffnet. Auf dem Firmengelände des Autohauses Schlecht ist eine abwechslungsreiche KfZ-Ausstellung zu finden. Außerdem zeigt das DRK Bereitschaft Schrozberg dort, wie man Personen aus einem verunfallten Fahrzeug rettet und sie versorgt. Mitmachen unbedingt erwünscht. In der Bahnhofstr. 15 veranstaltet Familie Döring einen Haus- und Hofflohmarkt mit Antiquitäten.

Rund um das Areal der Raiffeisenbank ist ebenfalls für das leibliche Wohl gesorgt, es gibt Kinderschminken, eine Hüpfburg und die Traktorfreunde Leuzendorf fahren mit ihren Oldtimern auf. Um problemlos zu allen Standorten zu gelangen, bietet Omnibus Hansmann aus Schrozberg einen kostenlosen Pendelbus zu allen Standorten an. Es wird ein tolles, buntes und musikalisches Rahmenprogramm geben.

Der Schrozberger Sommer ist Schrozbergs Schaufenster für Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe.

Schrozberger Sommer

So. 16. Juni, 11 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten der Geschäfte zum Schrozberger Sommer: 12 bis 17 Uhr

schrozberg.de