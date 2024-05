12. Schrozberger Sommer

Das Niedernhaller Stadtfest ist mittlerweile weit über die Stadtmauern hinaus bekannt. Schon heute freuen sich viele Gäste aus Nah und Fern auf den Startschuss am 15. Juni. Wie in den Vorjahren stieß die Teilnahmebereitschaft für das diesjährige Stadtfest bei den örtlichen Vereinen, Gastronomen, dem Bildungszentrum, den beiden Kirchengemeinden, dem Weinbauverein und den Schaustellern erfreulicher Weise wiederum auf ein reges Interesse. Die eingeplanten Standplätze im Altstadtbereich sind nahezu alle bereits belegt. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher wieder ein abwechslungsreiches und attraktives Rahmenprogramm.

Nach aktuellem Stand sorgen u.a. mit Musik unterlegte Lasershows, ein buntes Programm auf der Rathausbühne mit diversen Live-Aufführungen (u.a. Kinder-Tänze, Rope Skipping, Jazztanz, Stella Luna, Bauchtanz »Die Piraten sind los«, Fahnenschwinger, Zaubershow etc.). für beste Unterhaltung. Im Rathaus darf man sich auf eine Bonsaiausstellung, eine Kunstausstellung mit Arbeiten von Schülerinnen und Schülern des Bildungszentrums und eine Ausstellung mit Kunstobjekten aus Simbabwe freuen. Zudem sorgen ein Gewinnspiel des Fördervereins Solebad und viele kleine Überraschungen für eine Kurzweil der Festgäste. Das Festende wird am ersten Tag mit einer Lasershow vor dem Rathaus um 24 Uhr abgerundet. Nach kurzem Schlaf besteht die Möglichkeit, um 10.30 Uhr dem ökumenischen Gottesdienst in der Alten Kelter ­beizuwohnen. Auch das vielfältige Musikangebot kann sich sehen lassen. In allen Teilen der Altstadt kommen Musikliebhaber auf ihre Kosten. Für gute Stimmung sorgen u.a. »Lipstick«, »Aalbachtaler Express«, Sunlights, das Gesangsduo Nadine und ­Simone, die Stadtkapelle Niedernhall, afrikanisches und orientalisches Trommeln, Rosegarden und der Sänger und Kunstpfeifer Eddi Danco. Auch an die Wünsche der kleinsten Besucher wurde in Form einer Wasser-Spielstraße, Luftballonkünstler, Kinderschminken, Karussell, Pony-Reiten, Enten-Angeln, Puppentheater, Schauwagen/Kleintierzüchter, etc. gedacht. Dank einer entsprechenden Verordnung der Stadt können die Geschäfte am Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen und zu einem lohnenden Einkaufsbummel einladen. Der Startschuss fällt in diesem Jahr am Samstag um 16 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus mit einem zünftigen Bier-Fassanstich der Herbsthäuser Brauerei und Weinfassanstich »Distelfink« mit der Weinprinzessin Alisa Seez. Die offizielle Eröffnung wird in traditioneller Weise vom Kindergarten mit Lieder- und Tanzbeiträgen sowie der Stadtkapelle umrahmt. Dieses Jahr findet zum ersten Mal am Samstagabend um 22.30 Uhr und um 24 Uhr vor dem Rathaus eine mit Musik unterlegte Lasershow statt.

Als besonderer Service für alle Besucher von der Giebelheide wird es ein Bus-Shuttle geben, der im halbstündigen Takt -zwischen der Altstadt und der Giebelheide verkehrt. Die -konkreten Fahrzeiten und Haltestellen sind auf der städtischen Homepage zu finden.

15. Niedernhaller Stadtfest

Sa. 15. und So. 16. Juni, Niedernhall

www.niedernhall.de