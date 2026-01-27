120. Tauben- und Geflügelmarkt in Mulfingen, 07.02.26

Am 7. Februar findet der 120. Tauben- und Geflügelmarkt in Mulfingen statt. Die Besucher erwartet ein Krämermarkt mit farbenfrohem Festumzug. Bei den vielseitigen Marktständen wird für alles etwas geboten. Kleintierfreunde sind in der Bachgasse an der richtigen Adresse. Hühner, Enten, Gänse, Hasen, Meerschweinchen und mehr gibt es dort zu sehen und zu kaufen. Die Kleintierausstellung beginnt um 9.30 Uhr. Die Täubchentränke in der Ortsmitte sorgt für Aufwärmung von innen und ­außen. In der Bachgasse im Hof der Firma Schäffner-Zenkert findet eine Aufführung des Jagsttaler Figuren-Theaters statt. Um 11.30 Uhr beginnt die Musikkapelle ­Buchenbach / Dörzbach mit einem Platzkonzert. Die Musikkapellen Buchenbach / Dörzbach, Laibach, Spielmannszug Bad Mergentheim, Umpferpforzer Guggenmusiker und die Gerhiltsbrunner Guggen werden den Festzug mitgestalten, der um 13.30 Uhr startet. Im Anschluss wird in der Stauseehalle Unterhaltungsmusik geboten. Der Tauben- und Geflügelverein sorgt für das leibliche Wohl. Ein besonderes Highlight am Abend sind die »Grumis«; Unterfrankens erfolgreichste Partyband. Die sechs Profi-Musiker beeindrucken durch erstklassige Performance und eine Top-Live-Qualität. In diesem Jahr steht der Abend unter dem Motto »Mexiko«. Verkleidung entsprechend dem Motto ist wie immer erwünscht und gern gesehen. Auch die Täubchengarde wird dieses Jahr wieder das Programm bereichern. Sie werden am Festumzug und in der Stauseehalle ihre Vorstellung zum Besten geben. Der Tauben- und Geflügelverein und die Gemeinde Mulfingen freuen sich auf viele Besucher.

Sa. 7. Februar, Mulfingen, www.mulfingen.de