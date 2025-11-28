13. Mittelalterlicher Adventsmarkt Stettenfels (20. & 21.12.26)

Beim 13. Mittelalterlichen Adventsmarkt schlüpft die Burg Stettenfels erneut in ein historisches Gewand: Gaukler, Zauberer, eine Schneeelfe sowie Barden und Spielleute sorgen für ein vielfältiges Programm. Stände bieten handgetöpferte Tonflöten, selbst gefertigte Filzpuppen oder Lammfellschuhe von der Wanderschäferei feil und hie und da kann man Handwerkern über die Schulter schauen. Eigener Einsatz ist beim Wikingerskirennen und beim Axtwerfen gefragt. Highlights sind der samstägliche Umzug zottiger Perchten und Krampusse aus Süddeutschland und Tirol sowie eine spektakuläre Feuershow an beiden Abenden. Die weitläufige Burganlage mit Park, Innenhöfen, Sälen, Gewölben und Türmen bildet den Rahmen für ein eindrückliches mittelalterliches Adventserlebnis.

Sa. 20. und So. 21. Dezember, Sa. 13 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr

Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.stettenfels.de